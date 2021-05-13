Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся в космос

Госкомиссией завершён отбор кандидатов на участие в космическом полёте для съёмок художественного фильма под рабочим названием «Вызов». Согласно пресс-службе Первого канала, по итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж – актрису Алёну Мордовину и оператора Алексея Дудина. Съёмки пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября текущего года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».
фото: пресс-служба Первого канала
Отдельно отмечено участие в проекте 26-летней выпускницы Краснокутского лётного училища ГА им.И.Ф.Васина и Государственного университета управления Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.
Все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полёты на самолёте в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Всё это будет освещаться в эфире Первого канала, запустившего совместный проект с Госкорпорацией «Роскосмос» и студией Yellow, Black and White.
«Вызов» является частью большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры. Проект станет наглядным свидетельством того, что полёты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для всё более широкого круга желающих. Кроме просветительских будет решён ряд новых технических и технологических задач.
В рамках «Вызова» в конце 2020-го был объявлен открытый конкурс на главную роль в первом художественном фильме, съёмки которого пройдут в космосе. На творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие. В марте этого года для прохождения медицинской комиссии было отобрано 20 финалисток конкурса.
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