Не стало Киры Крейлис-Петровой

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Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся в космос

Съёмки второго сезона сериала пройдут в Москве и Великом Новгороде.

Глафира Тарханова вернулась к роли «Паромщицы»

13 мая

Российские кинотеатры дали девятому «Форсажу» две недели

Дистрибутор UPI из-за новых условий разделения выручки не смог договориться с киносетями «Формула кино», «Синема парк», «Киномакс» и «Каро».