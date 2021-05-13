Не стало Киры Крейлис-Петровой

На 90-м году жизни не стало заслуженной артистки России Киры Крейлис-Петровой
. Об этом сообщается на сайте Продюсерского центра «Театр Дом»
, с которым актриса сотрудничала последнее время.
«12 мая от тяжёлой, продолжительной болезни скончалась Кира Александровна Крейлис-Петрова — советская и российская актриса театра и кино», —
говорится в сообщении.
Кира Александровна родилась 1 июля 1931 года в Ленинграде. Ученица Алексея Николаевича Грибова
, в 1955-м с отличием окончила Школу-Студию имени В.И.Немировича-Данченко при МХАТ
. За свою жизнь успела поработать в Александринском театре
, Санкт-Петербургском ТЮЗе
, Сахалинском областном драматическом театре
, театре «Дом
», МДТ
, Театре Балтийского флота
и Санкт-Петербургском театре эстрады
. Известна как автор-исполнитель своих фельетонов, монологов, скетчей, как участник множества концертов.
В кино дебютировала эпизодической ролью в фильме «Улица полна неожиданностей
», вышедшем в 1957-м. Всего на её счету 90 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Влюблён по собственному желанию
», «Неподсуден
», «Окно в Париж
», «Барабаниада
», «Русская симфония
», «Горько!
», «Улицы разбитых фонарей
», «Кухня
» и многие другие. На фестивале «Амурская осень» получила приз «За вклад в комедию».
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