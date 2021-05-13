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Не стало Киры Крейлис-Петровой

13 мая
2021 год

Новости кино >>
13 мая 2021
На 90-м году жизни не стало заслуженной артистки России Киры Крейлис-Петровой. Об этом сообщается на сайте Продюсерского центра «Театр Дом», с которым актриса сотрудничала последнее время.

«12 мая от тяжёлой, продолжительной болезни скончалась Кира Александровна Крейлис-Петрова — советская и российская актриса театра и кино», — говорится в сообщении.

Не стало Киры Крейлис-Петровой
фото: fontanka.ru

Кира Александровна родилась 1 июля 1931 года в Ленинграде. Ученица Алексея Николаевича Грибова, в 1955-м с отличием окончила Школу-Студию имени В.И.Немировича-Данченко при МХАТ. За свою жизнь успела поработать в Александринском театре, Санкт-Петербургском ТЮЗе, Сахалинском областном драматическом театре, театре «Дом», МДТ, Театре Балтийского флота и Санкт-Петербургском театре эстрады. Известна как автор-исполнитель своих фельетонов, монологов, скетчей, как участник множества концертов.

В кино дебютировала эпизодической ролью в фильме «Улица полна неожиданностей», вышедшем в 1957-м. Всего на её счету 90 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Влюблён по собственному желанию», «Неподсуден», «Окно в Париж», «Барабаниада», «Русская симфония», «Горько!», «Улицы разбитых фонарей», «Кухня» и многие другие. На фестивале «Амурская осень» получила приз «За вклад в комедию».
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