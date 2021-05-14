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«Москино» и «Художественный» подготовили программу к юбилею Булгакова

14 мая
2021 год

Новости кино >>
14 мая 2021
Кинотеатры «Москино» и «Художественный» подготовили специальную программу, приуроченную к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Показы пройдут 15 и 16 мая, сообщают организаторы.

«Москино» и «Художественный» подготовили программу к юбилею Булгакова

Так, 15 мая «Художественный» представит «Морфий» Алексея Балабанова по мотивам одноименной повести и «Записок юного врача». Перед сеансом Музей Михаила Булгакова проведет экскурсию от сада «Аквариум» до кинотеатра. Фильм презентуют директор Музея Петр Мансилья-Круз и литературовед Олег Лекманов.

В тот же день кинотеатр «Москино Космос» покажет комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе «Иван Васильевич». Перед показом состоится открытие выставки афиш фильмов, снятых по произведениям писателя. 1 июня экспозиция переедет в «Москино Сатурн», а с 16 июня займет фойе «Москино Салют». Все упомянутые мероприятия будут бесплатными.

16 мая в кинотеатрах сети «Москино» пройдут дополнительные ретроспективные показы. Помимо лент «Морфий» и «Иван Васильевич меняет профессию» зрители увидят «Собачье сердце» Владимира Бортко, блестящую экранизацию одноименной сатирической повести о неудавшемся эксперименте профессора Преображенского.
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Иван Васильевич меняет профессиюМорфийСобачье сердце

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