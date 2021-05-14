«Москино» и «Художественный» подготовили программу к юбилею Булгакова

Кинотеатры «Москино» и «Художественный» подготовили специальную программу, приуроченную к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Показы пройдут 15 и 16 мая, сообщают организаторы.
Так, 15 мая «Художественный» представит «Морфий
» Алексея Балабанова
по мотивам одноименной повести и «Записок юного врача». Перед сеансом Музей Михаила Булгакова проведет экскурсию от сада «Аквариум» до кинотеатра. Фильм презентуют директор Музея Петр Мансилья-Круз
и литературовед Олег Лекманов
.
В тот же день кинотеатр «Москино Космос» покажет комедию Леонида Гайдая
«Иван Васильевич меняет профессию
» по пьесе «Иван Васильевич». Перед показом состоится открытие выставки афиш фильмов, снятых по произведениям писателя. 1 июня экспозиция переедет в «Москино Сатурн», а с 16 июня займет фойе «Москино Салют». Все упомянутые мероприятия будут бесплатными.
16 мая в кинотеатрах сети «Москино» пройдут дополнительные ретроспективные показы. Помимо лент «Морфий» и «Иван Васильевич меняет профессию» зрители увидят «Собачье сердце
» Владимира Бортко
, блестящую экранизацию одноименной сатирической повести о неудавшемся эксперименте профессора Преображенского.
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