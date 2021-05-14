Фильмы финалистов второго хоррор-акселератора покажут на ТВ-3

Фильмы финалистов второго хоррор-акселератора покажут на телеканале ТВ-3, который является одним из организатором проекта совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production.
фото: Пресс-служба ТВ-3 / Ксения Угольникова
Хоррор-акселератор предоставил его участникам возможность экранизировать свою сценарную заявку в формате пилотной серии хронометражем до 15 минут. Результатом сотрудничества студии и авторов стали пять оригинальных хоррор-проектов: это очень разные по стилю и содержанию работы, снятые в разных городах России.
«Акселератор – это хорошая проверка. При небольших временных и иных ресурсах можно попытаться снять реально крутой проект. А жанровые ограничения только добавляют интереса, потому что с ними сложнее – это не то, что снимать драму, которая может сложиться как угодно. Акселератор дает знакомства, в том числе с представителями различных платформ. Но, конечно, главное, что акселератор дал лично мне – это первый опыт исполнения главной роли», – рассказал актер Аскар Нигамедзянов, сыгравший в картине с англоязычным названием ESC, съемки которой прошли в Уфе.
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