Летние кинотеатры «КАРО» обзаведутся новой площадкой на территории Музея Москвы

Летние кинотеатры «КАРО» обзаведутся новой площадкой. Она расположится во дворе Музея Москвы и будет рассчитана на 150 зрителей. Сезон открытых кинопоказов стартует 15 мая, сообщают организаторы.
фото: Сад «Эрмитаж» в Instagram
На первом киносеансе в «КАРО Музей Москвы» покажут отреставрированную ленту Марлена Хуциева «Застава Ильича» в рамках акции «Ночь в музее». Зрители смогут расположиться перед надувным экраном на пуфах. В репертуаре кинотеатра – мировые премьеры, хиты отечественного и зарубежного проката, классика кинематографа и специальные показы в рамках КАРО.Арт.
Также продолжит свою работу открытая площадка «КАРО парк Садовники». Сезон в «КАРО Эрмитаж» откроется картиной «В винном отражении», состоящей из четырех не связанных друг с другом новелл, каждая из которых будто спрашивает зрителя, как вино может повлиять на историю отдельного человека.
«В летние дни музейный двор всегда наполнен людьми — здесь проходят фестивали, ярмарки, концерты, а теперь открывается и летний кинотеатр, где ежедневно можно будет увидеть разнообразную кинопрограмму. В партнерстве с «КАРО» мы продолжаем обживать музейный двор, превращая его в актуальное городское пространство, а также начинаем рассказывать о городе с новой стороны — через киноискусство», — отметила генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.
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