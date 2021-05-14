Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо работает над своим первым мультфильмом

Режиссер оскароносных «Паразитов» Пон Чжун Хо работает над своим первым анимационным проектом. Об этом сообщает Film Stage.
фото: thefilmstage.com
В центре сюжета пока безымянного мультфильма окажется беспозвоночная глубоководная рыбка, которая считает, что страдает грыжей позвоночника. Производством проекта займется корейская компания 4th Creative Party. Актер озвучивания уже найден, однако его имя пока держится в секрете.
Сценарий находился в разработке с 2018 года и был готов в этом январе. Пон Чжун Хо сможет приступить к производству анимационной ленты после того, как завершит сценарий своего англоязычного фильма, действие которого развернется в Лондоне. Ранее также стало известно, что режиссер планирует поставить хоррор на корейском языке.
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