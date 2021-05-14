Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо работает над своим первым мультфильмом

14 мая
2021 год

Новости кино >>
14 мая 2021
Режиссер оскароносных «Паразитов» Пон Чжун Хо работает над своим первым анимационным проектом. Об этом сообщает Film Stage.

Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо работает над своим первым мультфильмом
фото: thefilmstage.com

В центре сюжета пока безымянного мультфильма окажется беспозвоночная глубоководная рыбка, которая считает, что страдает грыжей позвоночника. Производством проекта займется корейская компания 4th Creative Party. Актер озвучивания уже найден, однако его имя пока держится в секрете.

Сценарий находился в разработке с 2018 года и был готов в этом январе. Пон Чжун Хо сможет приступить к производству анимационной ленты после того, как завершит сценарий своего англоязычного фильма, действие которого развернется в Лондоне. Ранее также стало известно, что режиссер планирует поставить хоррор на корейском языке.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее
«Паразитов» Пон Джун Хо впервые покажут на российском телевидении
Пон Джун Хо станет председателем жюри Венецианского кинофестиваля
Пылающие паразиты Пусана: 10 знаковых фильмов из Южной Кореи
«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных
Хороший, плохой, долбанутый: кто такой режиссер Пон Джун Хо
персоны
Пон Джун Хо

анонс

Скорбим

Кира Крейлис-Петрова
13 мая ушла из жизни актриса Кира Крейлис-Петрова.
Владимир Редькин
12 мая ушёл из жизни оперный певец Владимир Редькин.
Людмила Мамыкина
12 мая ушла из жизни актриса Людмила Мамыкина.
Игорь Крикунов
11 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Игорь Крикунов.
Владимир Ефимов
10 мая ушёл из жизни актёр Владимир Ефимов.
Вадим Алисов
9 мая ушёл из жизни кинооператор Вадим Алисов.

День рождения >>

Ярослав Бойко
Нуржуман Ихтымбаев
Алексей Кузнецов
Анна Михалкова
Олег Морозов
Александр Назаров (II)
Игорь Савочкин
Ксения Суркова
Зинаида Шарко
Франческа Аннис
Кейт Бланшетт
Патрик Брюэль
Анна Вяземски
Марианна Деникур
Тим Рот
Станислав Ясюкевич
все родившиеся 14 мая >>

Афиша кино >>

Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
драма
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Бокс
драма, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Кролик Питер 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Великобритания, Индия, Канада, США, 2020
Замыкание
психологический триллер
Россия, 2021
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
детский фильм, комедия, приключения
Швеция, 2016
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен