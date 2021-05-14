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Якутский хоррор «Иччи» покажут на Шанхайском международном кинофестивале

14 мая
2021 год

Новости кино >>
14 мая 2021
Якутский хоррор «Иччи» покажут на Шанхайском международном кинофестивале (SIFF). Картина Костаса Марсаана вошла в программу Midnight Fantasy, сообщает пресс-служба российской кинопрокатной компании Capella Film.

Якутский хоррор «Иччи» покажут на Шанхайском международном кинофестивале
фото: Пресс-служба Capella Film

«Иччи» — мистический хоррор о семье, поселившейся в месте с загадочной историей. Однажды ночью событие из прошлого таинственным образом возникает в настоящем, запуская цепочку мистических происшествий. В ленте сыграли Марина Васильева, Борислав Степанов, Матрена Корнилова,Илья Яковлев и Дмитрий Михайлов.

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993-го и является одним из самых масштабных мероприятий как для азиатского, так и для мирового кинематографа. В основную конкурсную программу Golden Goblet Award входят полнометражные, короткометражные, анимационные и документальные фильмы. В этом году он состоится 24-й раз с 11 по 20 июня на 40 площадках Шанхая и ближайших городов.

«Иччи» стартует в прокате 27 мая.
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