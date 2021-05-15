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Дмитрий Глуховский выступит на фестивале Telling Stories

15 мая
2021 год

Новости кино >>
15 мая 2021
Четвертый фестиваль Telling Stories, посвященный медиа, коммуникациям, дизайну, а также кино, объявил программу. Мероприятие состоится 21 и 22 мая в «Высшей школе экономики». Одним из главных событий станет открытое интервью с Дмитрием Глуховским — автором книжной серии «Вселенная Метро 2033», романа «Текст» и сценаристом мистического сериала «Топи», сообщают организаторы.

Дмитрий Глуховский выступит на фестивале Telling Stories
фото: tellingstories.ru

В сессии «Захват киномира. Как попасть на международный рынок» кинопродюсер и сооснователь студии «Главкино» Илья Бачурин соберет подающих надежды кинематографистов. В их числе режиссер и сценарист Дарья Жук, которая готовит премьеры для американского канала FX и Apple, и участники Венецианского кинофестиваля Иван И. Твердовский и Филипп Юрьев. Гости узнают, какие возможности открываются перед молодыми профессионалами из России на мировом рынке.

В зоне интереса фестиваля смежные сферы — театр, искусство, музыка, мода, новая этика и философия, каждая из которых по-своему реагирует на смену характера коммуникаций и визуальности. Так, театральный продюсер Федор Елютин, главный художник Электротеатра «Станиславский» Анастасия Нефедова и основатель Pop-up театра Семен Александровский обсудят уход от привычных театральных форматов в дискуссии «Против сцены: каким будет театр будущего».

Зрителей фестиваля также ждут дискуссии «NFT-прогноз: цифровое искусство и блокчейн-технологии в арт-индустрии», «Москва Креативная: пути развития, перспективы на будущее», «The Future Issue: мода», воркшоп по инструментам дополненной реальности и многое другое.

Дмитрий Глуховский выступит на фестивале Telling Stories
фото: tellingstories.ru

В 2021 году у Telling Stories появится лаборатория «Образы будущего», программу которой формируют студенты ВШЭ. Вместе с драматургами лаборатории Женей Беркович, Еленой Ненашевой, Александром Вартановым и Юрием Шехватовым студенты создадут собственные проекты.

Впервые Telling Stories состоялся в 2018-м. За эти годы фестиваль собрал более 15000 человек. В разное время в нем принимали участие кинорежиссер Даррен Аронофски, актриса Ирина Горбачева, фэшн-дизайнер Хенрик Вибсков, кино- и телережиссер Алик Сахаров, директор Musee Galliera Мирен Арсалус и другие.

Посетить фестиваль сможет любой желающий по предварительной регистрации на сайте.
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Даррен АронофскиИлья БачуринАлександр ВартановДмитрий ГлуховскийИрина ГорбачёваФедор ЕлютинДарья ЖукАнастасия НефедоваАлик СахаровИван Твердовский (II)Филипп Юрьев
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