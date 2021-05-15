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Главный аферист в мире: Пирс Броснан в трейлере «Ограбление по-джентльменски»

15 мая
2021 год

Новости кино >>
15 мая 2021
В сети появился трейлер приключенческого боевика «Ограбление по-джентльменски» с Пирсом Броснаном в главной роли.



По сюжету после дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс (Броснан) заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого Уорнер Шольц отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.

Образ злодея воплотил Тим Рот. Также в актерский состав вошли Джейми Чон, Гермиона Корфилд, Ник Кэннон и Гонсало Менендес. Режиссерское кресло занял финский постановщик Ренни ХарлинКрепкий орешек 2»)

«Ограбление по-джентльменски» стартует в прокате 10 июня.
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