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Джиллиан Андерсон составит компанию Эль Фаннинг во втором сезоне «Великой»

15 мая
2021 год

Новости кино >>
15 мая 2021
Джиллиан Андерсон сыграет во втором сезоне сериала «Великая». Она исполнит роль Иоганны Елизаветы Гольштейн-Готторпской — матери Екатерины II, чей образ вновь воплотит Эль Фаннинг, сообщает Deadline.

Джиллиан Андерсон составит компанию Эль Фаннинг во втором сезоне «Великой»
фото: variety.com

Героиня Андерсон — светская львица из Германии, известная своим умением подыскивать выгодные партии для дочерей. В новых эпизодах до нее доходят слухи о дворцовом перевороте, устроенном Екатериной, и Иоганна отправляется в Россию, чтобы убедиться во всем собственными глазами. Однако вскоре становится ясно, что это далеко не единственная цель ее визита. Во втором сезоне Иоганна появится в двух эпизодах из десяти.

Премьера «Великой» состоялась в мае 2020 года. Комедийный сериал рассказывает о становлении будущей императрицы Екатерины II после ее приезда в Россию.

В продолжении Николас Холт вернется к роли Петра III. Также в актерский состав вошли Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван и другие.
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