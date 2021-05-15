Джиллиан Андерсон составит компанию Эль Фаннинг во втором сезоне «Великой»

Героиня Андерсон — светская львица из Германии, известная своим умением подыскивать выгодные партии для дочерей. В новых эпизодах до нее доходят слухи о дворцовом перевороте, устроенном Екатериной, и Иоганна отправляется в Россию, чтобы убедиться во всем собственными глазами. Однако вскоре становится ясно, что это далеко не единственная цель ее визита. Во втором сезоне Иоганна появится в двух эпизодах из десяти.
Премьера «Великой» состоялась в мае 2020 года. Комедийный сериал рассказывает о становлении будущей императрицы Екатерины II после ее приезда в Россию.
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