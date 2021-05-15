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«Бриджертоны» получат спин-офф

15 мая
2021 год

Новости кино >>
15 мая 2021
Сериал «Бриджертоны» получит спин-офф о юности королевы Шарлотты. В оригинальном проекте Netflix ее роль досталась Голде Рошевель, сообщает Variety.

«Бриджертоны» получат спин-офф
фото: Netflix

«Многие зрители не были знакомы с историей королевы Шарлотты до выхода «Бриджертонов», и я очень рада, новый сериал расскажет о ней больше и расширит вселенную проекта», — отметила глава глобального телевидения Netflix Бела Баджария.

В спин-оффе также появятся молодые Вайолет Бриджертон и леди Данбери, чьи образы воплотили Рут Джеммелл и Аджоа Андо. Подробностей об актерском кастинге нового проекта пока нет. Создательница оригинального сериала Шонда Раймс напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером.

Премьера «Бриджертонов», основанных на серии романов Джулии Куинн, состоялась в декабре 2020 года. Действие сериала происходит в Лондоне эпохи Регентства. Главные герои — восемь братьев и сестер влиятельной семьи, которые начинают свою жизнь в высшем обществе и пытаются найти любовь.
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