На фестивале Moscow Shorts покажут клип «Би-2 – Бог проклятых»

В кинотеатре «Москино Космос» 26 мая в 21:30 состоится ежемесячный показ фильмов-победителей международного фестиваля Moscow Shorts ISFF. Майский показ завершит третий год смотра. Согласно пресс-службе фестиваля, у зрителей появится шанс посмотреть семь короткометражек из Ганы, Сербии, Канады, Франции, России и Литвы. По традиции, после просмотра состоится обсуждение фильмов с киноведом и лектором фестиваля Ламарой Карчава, а также режиссёром Владимиром Бесединым и продюсером Виталием Капитоновым, которые представят фильм из России.
фото: пресс-служба фестиваля
Программа показа в этом месяце получилась разнообразной. Зрители смогут узнать о судьбоносном решении иностранца в Гане («Спокойной ночи»), увидеть историю робота-диктофона, стремящегося подключиться к птичке на подоконнике («Под запись»), проследить внутренние изменения шестилетнего мальчика в непростых обстоятельствах («Бунтарь»), понять, как сильно театральная постановка может увлечь зрителя («Таинственные баррикады»), посмотреть, в кого может превратиться человек, лишённый любви («Би-2 – Бог проклятых»), понаблюдать за необычным ночным приключением ребёнка («Овца, Волк и чашка чая…») и выяснить, к чему приведёт бизнес-авантюра нерасположенного к риску человека («Шоколадная лампа»).
На показе будут присутствовать режиссёр и продюсер единственного российского фильма программы «Би-2 – Бог проклятых» — Владимир Беседин и Виталий Капитонов. Зрители смогут лично задать свои вопросы создателям картины, ставшей победителем месяца в номинации «Лучшее музыкальное видео».
В июне проведение показа не планируется, так как члены жюри будут отбирать лучшие фильмы из всех ежемесячных картин, которые зрители смотрели в течении года. А на конец июля организаторы запланировали Неделю Закрытия фестиваля.
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