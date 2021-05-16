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Кэтрин Хан и Жанель Моне влились в команду сиквела детектива «Достать ножи»

16 мая
2021 год

Новости кино >>
16 мая 2021
Кэтрин Хан и Жанель Моне присоединились к сиквелу иронического детектива Райана Джонсона «Достать ножи», уверяет Deadline.

Кэтрин Хан и Жанель Моне влились в команду сиквела детектива «Достать ножи»
фото: etonline.com

Ранее актёрская команда фильма пополнилась Эдвардом Нортоном и Дэйвом Батистой. Джонсон вновь займёт режиссёрское кресло и напишет сценарий, а Дэниел Крэйг вернётся к образу сыщика Бенуа Бланка. Продолжение начнут снимать летом в Греции.

В апреле Netflix приобрёл права на два сиквела картины. Сделка обошлась стриминговому сервису, по разным источникам, в 400-450 млн долларов, что является рекордным показателем для киноиндустрии.
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