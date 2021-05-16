Кэтрин Хан и Жанель Моне влились в команду сиквела детектива «Достать ножи»

Кэтрин Хан
и Жанель Моне
присоединились к сиквелу иронического детектива Райана Джонсона
«Достать ножи
», уверяет Deadline
.
Ранее актёрская команда фильма пополнилась Эдвардом Нортоном
и Дэйвом Батистой
. Джонсон вновь займёт режиссёрское кресло и напишет сценарий, а Дэниел Крэйг
вернётся к образу сыщика Бенуа Бланка. Продолжение начнут снимать летом в Греции.
В апреле Netflix приобрёл права на два сиквела картины. Сделка обошлась стриминговому сервису, по разным источникам, в 400-450 млн долларов, что является рекордным показателем для киноиндустрии.
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