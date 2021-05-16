«Счастливый билет» с Виктором Добронравовым признан лучшей комедийной короткометражкой на смотре LKIFF

«Счастливый билет» Олега Попова с Виктором Добронравовым
получил приз в номинации «Лучшая комедийная короткометражка» на втором международном кинофестивале LKIFF 2021
, сообщает пресс-служба смотра.
Итоги были подведены в онлайн-формате. В состав финалистов вошли две полнометражные картины из Великобритании и США, восемь короткометражных фильмов из Ирана, Франции, России, Австралии и Египта, шесть документальных лент из Италии, Германии, России, Чили и пять сценариев короткометражных, среднеметражных и полнометражных фильмов из США, Италии и Португалии.
Гран-при смотра достался полнометражной игровой британской картине «Регулятор потерь». Приз за лучший короткометражный фильм вручили российскому «Апокрифу» Евгения Принцева. Среди неигровых работ победу одержало «Письмо потомкам» российского режиссёра Игоря Гладкова. За сценарий отмечен португальский «Очищающий ангел», а лучшей короткометражной драмой назвали французскую «Маму».
Кинофестиваль Leonid Khromov International Film Festival основан в апреле 2020 года продюсером Леонидом Хромовым
. С момента его основания в нём приняли участие режиссёры и продюсеры из 43 стран мира. Из-за антивирусных ограничений по всему миру фестиваль пришлось проводить в онлайн-формате. В следующем году третий кинофестиваль LKIFF 2022 организаторы планируют проводить уже в обычном формате.
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