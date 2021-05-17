Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат» получили награды MTV

17 мая
2021 год

Новости кино >>
17 мая 2021
Киновселенная Marvel одержала безоговорочную победу на церемонии вручения зрительской премии MTV Movie & TV Awards 2021. Сразу четыре награды достались шоу «ВандаВижен». Его объявили сериалом года, а также признали лучшими роль Элизабет Олсен, злодея (Кэтрин Хан) и драку. «Сокола и Зимнего солдата» отметили за выдающегося героя Энтони Маки и его дуэт с Себастьяном Станом. Список лауреатов опубликован на сайте премии.


Ромком «Всем парням: С любовью...» назвали лучшим фильмом года. Скарлетт Йоханссон вручили приз «Лицо поколения», а Чедвик Боузман, сыгравший в картине «Ма Рейни: Мать блюза», посмертно удостоен награды в номинации «Лучшая роль в фильме». «Гением комедии» признан Саша Барон КоэнБорат 2»). Лесли Джонс из «Поездки в Америку 2» получила статуэтку как лучная комедийная актриса. Реже-Жан Пейдж из «Бриджертонов» удостоен премии в категории «Прорыв года».

Самой напуганной героиней хорроров признали Викторию Педретти, воплотившую образ Дэни Клейтон в фильме «Призраки усадьбы Блай». За лучший музыкальный момент наградили «Джули и призраков». За поцелуй отметили «Внешние отмели».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Чедвик Боузман и Виола Дэвис признаны лучшими актёрами года
«Девушка, подающая надежды» и «Борат 2» отмечены премиями Гильдии сценаристов США
«Земля кочевников», «Борат 2» и «Ход королевы»: Итоги «Золотого глобуса»
Эми Адамс, Фрэнсис Макдорманд, Гэри Олдман и Чедвик Боузман номинированы на премию Гильдии актёров США
персоны
Чедвик БоузманЛесли ДжонсСкарлетт ЙоханссонСаша Барон КоэнЭнтони МакиЭлизабет ОлсенРеже-Жан ПейджСебастьян СтанКэтрин Хан
фильмы
Борат 2БриджертоныВандаВиженВнешние отмелиВсем парням: С любовью...Джули и призракиМа Рейни: Мать блюзаПоездка в Америку 2Призраки усадьбы БлайСокол и Зимний Солдат

фотографии >>
«ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат» получили награды MTV фотографии
«ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат» получили награды MTV фотографии
«ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат» получили награды MTV фотографии
«ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат» получили награды MTV фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Баходыр Юлдашев
16 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Баходыр Юлдашев.
Кира Крейлис-Петрова
13 мая ушла из жизни актриса Кира Крейлис-Петрова.

День рождения >>

Дмитрий Барков (II)
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Виктор Кривонос
Александр Леньков
Елизавета Никищихина
Денис Парамонов
Софья Пилявская
Екатерина Редникова
Жан Габен
Грейс Забриски
Альфредо Майо
Морин О'Салливан
Билл Пэкстон
Никки Рид
Деннис Хоппер
все родившиеся 17 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Линдеман: Live in Moscow
фильм-концерт, музыкальный фильм
Германия, 2021
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен