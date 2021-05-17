«ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат» получили награды MTV

Киновселенная Marvel одержала безоговорочную победу на церемонии вручения зрительской премии MTV Movie & TV Awards 2021. Сразу четыре награды достались шоу «ВандаВижен
». Его объявили сериалом года, а также признали лучшими роль Элизабет Олсен
, злодея (Кэтрин Хан
) и драку. «Сокола и Зимнего солдата
» отметили за выдающегося героя Энтони Маки
и его дуэт с Себастьяном Станом
. Список лауреатов опубликован на сайте
премии.
Ромком «Всем парням: С любовью...
» назвали лучшим фильмом года. Скарлетт Йоханссон
вручили приз «Лицо поколения», а Чедвик Боузман
, сыгравший в картине «Ма Рейни: Мать блюза
», посмертно удостоен награды в номинации «Лучшая роль в фильме». «Гением комедии» признан Саша Барон Коэн
(«Борат 2
»). Лесли Джонс
из «Поездки в Америку 2
» получила статуэтку как лучная комедийная актриса. Реже-Жан Пейдж
из «Бриджертонов
» удостоен премии в категории «Прорыв года».
Самой напуганной героиней хорроров признали Викторию Педретти
, воплотившую образ Дэни Клейтон в фильме «Призраки усадьбы Блай
». За лучший музыкальный момент наградили «Джули и призраков
». За поцелуй отметили «Внешние отмели
».
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