Елизавета Янковская перевоплотится в советскую поэтессу Нику Турбину

В Москве стартовали съёмки фильма «Ника», в основе сюжета которого лежит история жизни известной поэтессы Ники Турбиной, прославившейся в возрасте семи лет и прожившей короткую и полную драматичных событий жизнь. Титульную роль исполняет Елизавета Янковская. Также в картине заняты Анна Михалкова, которая играет мать Ники, Иван Фоминов и Виталия Корниенко. Съёмки пройдут в столице и на берегу Черного моря, уточняет пресс-служба компании Art Pictures Studio, отвечающей за производство ленты вместе с «Водородом» и «НМГ Студией».
фото: пресс-служба компании Art Pictures Studio
По словам Янковской, её «героиня ещё ребёнком завоевала славу, к которой люди идут всю жизнь. И также рано всё для неё закончилось – мир, в котором она жила, оказался фикцией. И поэтому это, прежде всего, история девочки, у которой не было детства. Потеряв популярность, она всю жизнь искала свой утраченный "голос", который сделал её в детстве звездой. Для меня этот поиск – самое интересное в моей героине. И, конечно, тема взаимоотношений с матерью, с семьёй. Потому что это вечная тема и в той или иной степени она касается каждого».
Ника Турбина провела детство с мамой в разъездах по всему Советскому Союзу, читая свои стихи. Гастроли, встречи с благодарными любителями поэзии, богемные вечеринки и знакомства со знаменитостями — она была вундеркиндом, самой юной советской поэтессой, поражавшей читателей недетской грустью и пронзительностью строк. В конце 90-х Нике уже 27: детство давно кончилось, Советского Союза не существует, но главное –— она больше не может писать стихи — вдохновение давно не приходит. Она по-прежнему живёт с матерью, уже лечится от алкоголизма и пытается разобраться в себе — куда исчез тот её «голос», почему она больше не чувствует материнской любви и сможет ли когда-то быть счастлива, как все? Знакомство с весёлым и независимым Иваном, который отказался от многообещающей карьеры дипломата, даёт Нике надежду на это счастье.
фото: пресс-служба компании Art Pictures Studio
Режиссёром фильма выступит Василиса Кузьмина, для которой «Ника» станет дебютом в полнометражном кино. Василиса – выпускница режиссерского факультета Школы кино и телевидения «Индустрия», где на идею её фильма обратил внимание куратор курса Александр Андрющенко, ставший впоследствии одним из продюсеров картины. Сценарий написала сценаристка и кинокритик Юлия Гулян в соавторстве с Василисой.
«Меня всегда волновала личность Ники Турбиной – талантливой девушки, которая будто всю жизнь сопротивлялась неумолимому року. Однако, чем глубже я изучала её историю, тем больше понимала, насколько она симптоматична: многие позднесоветские дети не нашли своё место в 90-х, и их жизнь окончилась трагически. Потому и образ нашей Ники хоть и вдохновлён биографией Ники Турбиной, оказался в какой-то степени портретом эпохи и последнего поколения советских детей, которые в конце 90-х искали счастье и самих себя на неузнаваемом ландшафте новой страны», — поделилась своим видением снимаемой истории Василиса Кузьмина.
фото: пресс-служба компании Art Pictures Studio
За визуальную составляющую картины отвечают оператор Михаил Милашин и художник Мария Славина. Художественными руководителями и продюсерами являются вместе с Андрющенко Михаил Врубель и Фёдор Бондарчук. Последний отметил, «что большая часть креативной команды, которая работает над картиной, девушки. И это не просто следование трендам мирового кинематографа. Наша история о сложных взаимоотношениях между дочерью и матерью. О тонком микрокосмосе между девочкой, которая слишком рано повзрослела, и женщиной, которая слишком поздно это поняла. Кому как не девушкам эту историю писать и воплощать на экране».
Как и любая попытка художественного осмысления биографии реального человека, «Ника» не обойдётся без элементов художественного вымысла. Некоторые персонажи, сцены и диалоги являются результатом творчества команды создателей картины.
фото: пресс-служба компании Art Pictures Studio
«К таким проектам подходишь с большой осторожностью и сомнением в себе: они всегда требуют серьёзной отдачи и мастерства. Но вместе с тем, получить такую роль для любого артиста – подарок. И здесь особенно важна команда, окружение. На "Нике" это профессионалы, несмотря на довольно юный возраст хорошо понимающие, что они делают. По уровню подготовленности и вовлечённости Василиса может конкурировать с более опытными режиссёрами, хотя это её дебютная картина. Мне импонирует её творческий подход, где все вовлечены в процесс. Я рада, что у нас была возможность погрузиться в материал, репетировать, работать со сценарием, и всем вместе услышать тот киноязык, который диктует это кино», — рассказала Анна Михалкова.
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