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«Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным выйдет на ТНТ 31 мая

17 мая
2021 год

Новости кино >>
17 мая 2021
На ТНТ 31 мая в 20:00 состоится премьера комедийного сериала «Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным в роли звезды ММА, сообщает пресс-служба телеканала.

«Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным выйдет на ТНТ 31 мая
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету, из-за своей самовлюблённости и эгоизма непобеждённый боец смешанных единоборств по прозвищу Легенда не замечает, как оказывается предан самыми близкими людьми. Теперь профессиональный спорт для него закрыт. Другого это могло бы разрушить, но для Легенды это лишь повод разогнаться и прыгнуть ещё выше.

Главный герой до сих пор хранит доставшуюся ему от отца коллекцию кассет с фильмами «Кровавый спорт», «Парень-каратист», «Путь дракона» и другими классическими шедеврами. После допингового скандала он возвращается туда, где был воспитан: в захудалый клуб «Раунд», которым до сих пор заправляет его детский тренер Григорич (Виталий Хаев). В этом же клубе Легенда снова встречается с Аней (Анастасия Уколова), дочкой Григорича и своей детской любовью. Герой намерен перестроить клуб и воспитать свою команду – не просто бойцов, а победителей по жизни. Они разорвут мировые ринги и очистят честное имя Легенды. Разумеется, тренироваться к одержимому VHS-мудростями мастеру, который на любой лужайке видит поле битвы, приходят редкие отщепенцы и фрики.

«Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным выйдет на ТНТ 31 мая
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Я уверен, что это моя лучшая роль, роль-мечта любого парня в нашей стране, особенно моего поколения. Люди, которые выросли на боевиках со Сталлоне, Шварценеггером, Джеки Чаном, Ван Даммом, Лундгреном, не останутся равнодушными к нашему сериалу. В нём столько месседжей, отголосков, отсылок к этому пласту культуры. Я думаю, что "Легенда" будет бомбой! Ведь у нас и правда ещё никто не снимал комедийный сериал с экшеном и таким количеством драк, такого формата не было. Поэтому я желаю "Легенде" и мировой славы тоже», — говорит Роман Курцын, который самостоятельно выполнял все трюки и занимался хореографией боев.

Образ Симоны, боевой подруги Ани, в сериале воплотила Юлия Топольницкая. Компанию вышеназванным также составили Степан Девонин, Ростислав Бершауэр, Екатерина Агеева, Магомед Муртазаалиев, Светлана Камынина и другие актёры. «Ле.Ген.Да» является новой работой компаний DroogDrooga Films в лице продюсеров Сергея Корнихина, Константина Майера, Николая Куликова и 1-2-3 production, которую представляют Валерий Федорович и Евгений Никишов. Пилот сериала совместно написали Александр Белов, ставший шоураннером, и Константин Майер. Над сценарием сезона работали Николай Куликов, Мехрали Пашаев, Андрей Владимиренко и другие. Режиссёром стал Никита Власов.



По словам Майера, «"Легенда" – это наше признание в любви VHS-эпохе. Мы играемся с канонами фильмов, на которых мы росли – человечных боевиков в духе "Кикбоксера" и душещипательных лавстори наподобие "Неспящих в Сиэтле". Лёня, по прозвищу Легенда, попросту, считает себя героем этих фильмов. Для него Россия – это страна-боевик. Отчасти с ним можно согласиться – в России есть культ силы и победы любой ценой. В характере Легенды, как и в характерах большого количества наших мужчин, этот культ крепко укоренился. Герой просто не способен признать, что он чего-то не умеет или не знает, Легенда абсолютно уверен – если он – победитель на ринге, то он победит во всём, за что ни возьмётся, и поэтому постоянно вляпывается в приключения. Это путь от непоколебимого героя боевика к тонко чувствующему человеку».
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«Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным выйдет на ТНТ 31 мая фотографии
«Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным выйдет на ТНТ 31 мая фотографии
«Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным выйдет на ТНТ 31 мая фотографии
«Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным выйдет на ТНТ 31 мая фотографии
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