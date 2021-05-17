Российские короткометражки дебютируют на фестивале иммерсивного и интерактивного кино во Франции

Короткометражные ленты из России впервые попадут в конкурс международного фестиваля иммерсивного и интерактивного кино Courant3D, проходящего ежегодно во французском Ангулеме. Согласно пресс-службе дистрибуционного агентства Vostok, оно совместно с организаторами смотра, сочетающего технологические инновации и художественные эксперименты, отберёт лучшие российские проекты для конкурсной программы в форматах VBeat, «Вертикальный формат» и Ai.
Фильмы, попавшие в конкурс, примут участие в фестивале Courant3D, который пройдёт с 12 по 16 октября, и будут показаны в рамках специальной программы Best of Courant3D на французском фестивале Clermont-Ferrand, Сайгонском международном фестивале нового кино и кинофестивале Interfilm Berlin. Также у победителей будет возможность попасть в каталог короткого метра французской ассоциации Prenez du Relief, занимающейся дистрибуцией фильмов новых форматов.
По словам создателя агентства Vostok Янны Буряк
, «короткометражное кино - это сердце киноиндустрии. Это эпицентр инноваций. Мировая индустрия сейчас активно экспериментирует с новыми форматами в кино, но в России на сегодняшний день площадки для смотра таких фильмов не существует. Цель агентства Vostok — посодействовать становлению такой площадки в России и помочь российским кинематографистам, работающим с новыми форматами в кино, заявить о себе на международном уровне».
Зарегистрироваться на конкурс можно до 1 июля. Для участия необходимо заполнить форму регистрации на сайте
, поставить отметку «Нравится» страницам Vostok
и Courant3D
в Facebook, а также сделать репост публикации о конкурсе
со страницы Vostok в Facebook. Авторам отобранных короткометражек будут компенсированы расходы на билеты во Францию на фестиваль, а также проживание и питание.
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