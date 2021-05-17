Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Российские короткометражки дебютируют на фестивале иммерсивного и интерактивного кино во Франции

17 мая
2021 год

Новости кино >>
17 мая 2021
Короткометражные ленты из России впервые попадут в конкурс международного фестиваля иммерсивного и интерактивного кино Courant3D, проходящего ежегодно во французском Ангулеме. Согласно пресс-службе дистрибуционного агентства Vostok, оно совместно с организаторами смотра, сочетающего технологические инновации и художественные эксперименты, отберёт лучшие российские проекты для конкурсной программы в форматах VBeat, «Вертикальный формат» и Ai.

Фильмы, попавшие в конкурс, примут участие в фестивале Courant3D, который пройдёт с 12 по 16 октября, и будут показаны в рамках специальной программы Best of Courant3D на французском фестивале Clermont-Ferrand, Сайгонском международном фестивале нового кино и кинофестивале Interfilm Berlin. Также у победителей будет возможность попасть в каталог короткого метра французской ассоциации Prenez du Relief, занимающейся дистрибуцией фильмов новых форматов.

Российские короткометражки дебютируют на фестивале иммерсивного и интерактивного кино во Франции
фото: facebook.com

По словам создателя агентства Vostok Янны Буряк, «короткометражное кино - это сердце киноиндустрии. Это эпицентр инноваций. Мировая индустрия сейчас активно экспериментирует с новыми форматами в кино, но в России на сегодняшний день площадки для смотра таких фильмов не существует. Цель агентства Vostok — посодействовать становлению такой площадки в России и помочь российским кинематографистам, работающим с новыми форматами в кино, заявить о себе на международном уровне».

Зарегистрироваться на конкурс можно до 1 июля. Для участия необходимо заполнить форму регистрации на сайте, поставить отметку «Нравится» страницам Vostok и Courant3D в Facebook, а также сделать репост публикации о конкурсе со страницы Vostok в Facebook. Авторам отобранных короткометражек будут компенсированы расходы на билеты во Францию на фестиваль, а также проживание и питание.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Две российские короткометражки вошли в конкурс фестиваля в Клермон-Ферране
персоны
Янна Буряк

анонс

Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

Скорбим

Баходыр Юлдашев
16 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Баходыр Юлдашев.
Кира Крейлис-Петрова
13 мая ушла из жизни актриса Кира Крейлис-Петрова.

День рождения >>

Дмитрий Барков (II)
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Виктор Кривонос
Александр Леньков
Елизавета Никищихина
Денис Парамонов
Софья Пилявская
Екатерина Редникова
Жан Габен
Грейс Забриски
Альфредо Майо
Морин О'Салливан
Билл Пэкстон
Никки Рид
Деннис Хоппер
все родившиеся 17 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Линдеман: Live in Moscow
фильм-концерт, музыкальный фильм
Германия, 2021
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен