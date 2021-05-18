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Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в семейной комедии «Мой папа – вождь!»

18 мая
2021 год

Новости кино >>
18 мая 2021
В Москве стартовали съемки семейной комедии под рабочим названием «Мой папа – вождь!». Главную роль в фильме исполняет Дмитрий Нагиев, а режиссерское кресло занял Егор Кончаловский. Об этом сообщает пресс-служба Киностудии им. Горького, которая занимается производством проекта совместно с компанией «Окапи продакшн».

Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в семейной комедии «Мой папа – вождь!»
фото: Пресс-служба «Окапи продакшн», Лана Павлова

В основе сюжета – смешная и трогательная история о капитане дальнего плавания, волею судьбы ставшего вождем африканского племени. Фильм расскажет о его возвращении на Родину и попытках найти общий язык с женой и десятилетним сыном, чему будут мешать дикарские замашки вождя и другие обстоятельства.

В картине также сыграют Мария Миронова, Максим Лагашкин, Кристина Бабушкина, Федор Добронравов, Ольга Хохлова, Роман Мадянов, Евгений Романцов, Наталья Аринбасарова и пять победителей всероссийского детского кастинга — Константин Левский, Михаил Гиоргадзе, Даниил Марки, Денис Макаренко, Кирилл Простакишин.

Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в семейной комедии «Мой папа – вождь!»
фото: Пресс-служба «Окапи продакшн», Лана Павлова

«Когда ты потерял память и 10 лет прожил в первобытном обществе на диком острове, то знаешь, чтобы завоевать любовь женщины, тебе нужно крепкое копье, острый каменный нож и дюжина коз. Но когда моего героя возвращают домой, оказывается, что все не так просто. Надо вспомнить всё: себя, сына, прежнюю любовь и стать другим человеком. Тонуть, гореть. Ну, а как иначе! Ради любимой женщины и сына мужчина пойдет на всё. Вождь он или джентльмен, это неважно», — рассказал Дмитрий Нагиев.
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Наталия АринбасароваКристина БабушкинаФёдор ДобронравовЕгор КончаловскийМаксим ЛагашкинРоман МадяновДаниил МаркинМария Миронова (II)Дмитрий НагиевЕвгений РоманцовОльга Хохлова
фильмы
Мой папа - вождь!

фотографии >>
Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в семейной комедии «Мой папа – вождь!» фотографии
Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в семейной комедии «Мой папа – вождь!» фотографии
Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в семейной комедии «Мой папа – вождь!» фотографии
Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в семейной комедии «Мой папа – вождь!» фотографии
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