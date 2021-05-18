Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в семейной комедии «Мой папа – вождь!»

В Москве стартовали съемки семейной комедии под рабочим названием «Мой папа – вождь!». Главную роль в фильме исполняет Дмитрий Нагиев, а режиссерское кресло занял Егор Кончаловский. Об этом сообщает пресс-служба Киностудии им. Горького, которая занимается производством проекта совместно с компанией «Окапи продакшн».
фото: Пресс-служба «Окапи продакшн», Лана Павлова
В основе сюжета – смешная и трогательная история о капитане дальнего плавания, волею судьбы ставшего вождем африканского племени. Фильм расскажет о его возвращении на Родину и попытках найти общий язык с женой и десятилетним сыном, чему будут мешать дикарские замашки вождя и другие обстоятельства.
«Когда ты потерял память и 10 лет прожил в первобытном обществе на диком острове, то знаешь, чтобы завоевать любовь женщины, тебе нужно крепкое копье, острый каменный нож и дюжина коз. Но когда моего героя возвращают домой, оказывается, что все не так просто. Надо вспомнить всё: себя, сына, прежнюю любовь и стать другим человеком. Тонуть, гореть. Ну, а как иначе! Ради любимой женщины и сына мужчина пойдет на всё. Вождь он или джентльмен, это неважно», — рассказал Дмитрий Нагиев.
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