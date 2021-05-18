Международный онлайн-рынок Key Buyers Event объявил программу

Организаторы Третьего международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital, который пройдет с 8 по 10 июня, объявили программу. Амбассадором мероприятия стал Юрий Колокольников
.
В этом году на форуме зарубежным компаниям презентуют более 100 полнометражных фильмов, в числе которых «Пара из будущего
», «Белый снег
», «Зоя
», «Стендап под прикрытием
», «Девятаев
», «Бывшая
». Закупщики увидят сериалы Вампиры средней полосы
», «Медиатор
», «Пищеблок
», «Гости из прошлого
», «Вертинский
», «Нежность
», «Немцы
», Happy End
, документальные картины «Япония. Обратная сторона кимоно
», «Девяностые. Выборы 1996
», «Совсем другие
», анимационные ленты «Лунтик и его друзья
», «Бодо Бородо
», «Ладушки
», «Черепашки
», а также проекты в производстве и многое другое.
Форум продлится на три дня больше, чтобы продемонстрировать всю программу скринингов. На данный момент организаторы получили 119 заявок из России и 456 от зарубежных компаний из 66 стран, больше всего — из Италии и Франции.
Одним из событий деловой программы станет закрытая сессия, где представители Netflix
расскажут, какие требования предъявляют к отобранным проектам. Всего намечено 17 панельных дискуссий, посвященных информированию байеров о событиях российской индустрии и росте онлайн-платформ, будущему профессионального кинообразования, импакт-контенту и другим темам.
Гендиректор «Роскино» Евгения Маркова
назвала Key Buyers Event «индустриальным окном в Россию
». На этот раз акцент будет сделан как на дистрибуции, так и на копродукции. Причем организованный копродукционный питчинг станет двусторонним: российские и зарубежные компании смогут представить проекты друг другу. Еще одним нововведением стало появление экспертного жюри и копродукционный тренинг, который провела Марджори Бейдек
, чтобы участники профессионально подготовились к своей презентации.
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