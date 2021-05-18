Телеканал НВО покажет драму «Маша» с Аней Чиповской

Телесеть HBO приобрела права на показ фильма «Маша
» с Аней Чиповской
, сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.
В октябре дебютную картину Анастасии Пальчиковой
покажут на телеканале HBO Central Europe в Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Молдове.
История взросления 13-летней девочки в 1990-е завоевала приз за лучший дебют на «Кинотавре» 2020 года. В исполнении юной актрисы Полины Гухман
хрупкая Маша с любопытством изучает брутальный мужской мир, поет бессмертные хиты Эдит Пиаф и The Chordettes парням из боксерской секции дяди, мечтает и влюбляется. Но в трагедии, оборвавшей безоблачное детство, взрослой Маше придется поставить точку.
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