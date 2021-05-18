Телеканал НВО покажет драму «Маша» с Аней Чиповской

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Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в семейной комедии «Мой папа – вождь!»

17 мая

Российские короткометражки дебютируют на фестивале иммерсивного и интерактивного кино во Франции

Смотр Courant3D пройдёт в Ангулеме с 12 по 16 октября.