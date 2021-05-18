Ксения Мишина исполнит главную роль в копродукционном проекте «Молчание»

В хорватском городе Осиек стартовали съемки международного сериала под рабочим названием «Молчание» (Silence). Это шестисерийная адаптация первого романа хорватского писателя и журналиста Драго Хедла, основанная на реальных событиях. Одна из главных ролей досталась Ксении Мишиной, сообщает пресс-служба компании Star Media.
фото: Пресс-служба Star Media
Действие ленты происходит в наши дни в Хорватии и Украине, а сюжет рассказывает о жестоком бизнесе, связанном с торговлей людьми и оружием в Восточной Европе. Главные герои – меценат Ольга, у которой исчезает племянница, а также детектив Владимир и репортер Стрибор из Хорватии. Вместе им предстоит распутать загадочные убийства девочек-подростков на территории обеих стран и выйти на след международного преступного конгломерата.
Роль Стрибора исполнит Горан Богдан, а Владимира – Дарко Милас. Также в проекте примут участие российские артисты Виктор Сарайкин и Александр Кобзарь. Режиссерское кресло занял Далибор Матанич, известный своей работой над хорватским сериалом The Paper, а сценарий написал Марьян Алчевский. «Молчание» снимается на четырех языках – английском, хорватском, русском и украинском.
фото: Пресс-служба Star Media
С идеей экранизировать серию романов выступила кинокомпания Drugi plan, которая отвечает за производство хорватского блока сериала. Партнером проекта также выступает немецкий дистрибьютор Beta Film.
«Наша работа над этим проектом началась более шести лет назад, но его производство стало возможным только после объединения усилий со Star Media. Вместе мы собрали уникальную интернациональную команду профессионалов. «Молчание» затрагивает важные социальные проблемы, актуальные для всех стран Восточной и Южной Европы, но впервые мы заговорим о них в один голос. Мы надеемся, что этот проект станет началом плодотворного сотрудничества в области кино и телевидения между нашими странами», – рассказал сооснователь хорватской кинокомпании Drugi plan Небойша Тараба.
Планируется, что сериал будет готов к декабрю. В Хорватии премьера запланирована нателеканале HRT.
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