Следователь Елена Лядова расследует резонансное дело в детективе «Случайный кадр»

В центре сюжета — старший следователь по особо важным делам столичного СК Нина Нестерова (Лядова). Таких, как она, обычно называют «честным ментом». Теперь ей предстоит расследовать громкое дело, повлекшее за собой человеческие жертвы, а именно пожар в ночном клубе. И поможет ей в этом провинциальный следовать Никита Комаров. Нестерова считает, что к делу о пожаре причастен крупный предприниматель, член одной из политических партий Борис Бобров (Пореченков). Подтвердить это предположение и найти улики она и поручает Никите: во время расследования невесту Комарова похищают. Эти факты уже не могут считаться простым совпадением.
«Всегда вдохновляют сильные, целеустремлённые, независимые женщины. Те, что коня остановят. Черты таковых и хотелось придать образу. Но он собирательный, конечно. Тут и хрупкость женская, и сила материнская», — отметила Елена Лядова.
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