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Следователь Елена Лядова расследует резонансное дело в детективе «Случайный кадр»

18 мая
2021 год

Новости кино >>
18 мая 2021
Премьера детективного сериала «Случайный кадр» с Еленой Лядовой и Михаилом Пореченковым в главных ролях состоится 24 мая на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.

Следователь Елена Лядова расследует резонансное дело в детективе «Случайный кадр»
фото: Пресс-служба НТВ

В центре сюжета — старший следователь по особо важным делам столичного СК Нина Нестерова (Лядова). Таких, как она, обычно называют «честным ментом». Теперь ей предстоит расследовать громкое дело, повлекшее за собой человеческие жертвы, а именно пожар в ночном клубе. И поможет ей в этом провинциальный следовать Никита Комаров. Нестерова считает, что к делу о пожаре причастен крупный предприниматель, член одной из политических партий Борис Бобров (Пореченков). Подтвердить это предположение и найти улики она и поручает Никите: во время расследования невесту Комарова похищают. Эти факты уже не могут считаться простым совпадением.

«Всегда вдохновляют сильные, целеустремлённые, независимые женщины. Те, что коня остановят. Черты таковых и хотелось придать образу. Но он собирательный, конечно. Тут и хрупкость женская, и сила материнская», — отметила Елена Лядова.

Также в сериале сыграли Вера Панфилова, Макар Запорожский, Александра Ребенок, Агния Кузнецова, Алексей Колган, Иван Оганесян и другие. Режиссером выступил Илья Максимов. Съемки картины проходили в Минске.
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Следователь Елена Лядова расследует резонансное дело в детективе «Случайный кадр» фотографии
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