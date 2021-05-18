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Нам нужны пушки: Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон против бандитов

18 мая
2021 год

Новости кино >>
18 мая 2021
Кино-Театр.Ру представляет хулиганский трейлер боевика «Телохранитель жены киллера». Главные роли в ленте исполнили Райан Рейнольдс, Сальма Хайек и Сэмюэл Л. Джексон.



Фильм станет продолжением «Телохранителя киллера» и вновь расскажет о Майкле Брайсе (Рейнольдс). Он решает закончить карьеру телохранителя и по совету психиатра отправляется на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом релакс-музыки. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка: Дариус Кинкейд, наемный киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей, и его супруга Соня, буйная дамочка далеко не робкого десятка. Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу — при всем желании остаться в стороне — придется вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем. На этот раз — жены киллера.

Компанию звездному трио составили Морган Фриман, Антонио Бандерас и Фрэнк Грилло. Режиссерское кресло занял Патрик Хьюз, поставивший первую часть.

«Телохранитель жены киллера» стартует в прокате 16 июня.
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Нам нужны пушки: Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон против бандитов фотографии
Нам нужны пушки: Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон против бандитов фотографии
Нам нужны пушки: Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон против бандитов фотографии
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