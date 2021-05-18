Netflix купил права на «Землетрясение
» Сарика Андреасяна
. Кинокомпания «Марс Медиа» сообщила о продаже пяти проектов для показа на стриминге.
«Землетрясение» — драма о природной катастрофе, которая произошла в Армении 7 декабря 1988 года и охватила почти половину территории республики. На фоне этого бедствия разворачивается история двух героев в исполнении Константина Лавроненко
и Виктора Степаняна
.
Также на Netflix продали мелодраму «Ивановы
» режиссера Александра Кириенко
. В центре сюжета — большая семья, которой предстоит пройти через множество комичных и драматических ситуаций, чтобы восстановить отношения. Молодежная лента «Королева
» рассказывает о талантливой юной спортсменке и блогере, привыкшей выделяться и всегда быть первой.
Кроме того, стриминг покажет военную драму «Приказ "Уничтожить"
» о группе диверсантов, отправленной во время Великой Отечественной Войны в тыл врага, чтобы отечественная «Катюша» не попала в руки немцев, и ленту «Спасибо, папа
» о молодой девушке, неожиданно получившей наследство в 50 миллионов долларов.
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