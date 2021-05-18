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Netflix купил права на «Землетрясение» Сарика Андреасяна

18 мая
2021 год

Новости кино >>
18 мая 2021
Netflix купил права на «Землетрясение» Сарика Андреасяна. Кинокомпания «Марс Медиа» сообщила о продаже пяти проектов для показа на стриминге.

Netflix купил права на «Землетрясение» Сарика Андреасяна

«Землетрясение» — драма о природной катастрофе, которая произошла в Армении 7 декабря 1988 года и охватила почти половину территории республики. На фоне этого бедствия разворачивается история двух героев в исполнении Константина Лавроненко и Виктора Степаняна.

Также на Netflix продали мелодраму «Ивановы» режиссера Александра Кириенко. В центре сюжета — большая семья, которой предстоит пройти через множество комичных и драматических ситуаций, чтобы восстановить отношения. Молодежная лента «Королева» рассказывает о талантливой юной спортсменке и блогере, привыкшей выделяться и всегда быть первой.

Кроме того, стриминг покажет военную драму «Приказ "Уничтожить"» о группе диверсантов, отправленной во время Великой Отечественной Войны в тыл врага, чтобы отечественная «Катюша» не попала в руки немцев, и ленту «Спасибо, папа» о молодой девушке, неожиданно получившей наследство в 50 миллионов долларов.
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