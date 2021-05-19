Илья Коробко, Ольга Ломоносова и Кирилл Гребенщиков разберутся в «Анатомии сердца»

По сюжету директор крупного провинциального завода Николай Коршунов готов на всё, чтобы обеспечить счастливое будущее единственной дочери Марины. Даже после того, как она забеременела от неблагонадёжного одноклассника. Узнав, что у новорожденной внучки тяжёлый порок сердца, Коршунов решает отдать её в дом ребенка, а всем сказать, что девочка умерла. Через несколько лет поле череды тяжёлых испытаний Марина узнаёт правду и хочет вернуть девочку, которая теперь растёт в любящей семье врача, спасшего ей жизнь.
По словам режиссёра Максима Кубринского, «основная история в сериале — это вечный сюжет "Ромео и Джульетты", но действие разворачивается в конце 80-х — начале 90-х на фоне развала СССР. Ждать какой-то детальной реконструкции того времени не стоит, а вот акцента на искренних любовных переживаниях героев "Анатомии сердца" в сложное для страны время — без сомнений».
фото: пресс-служба Первого канала
Съёмки проходили на протяжении девяти месяцев в Москве, Ярославле и Феодосии. Для съёмок в Феодосии выбирались квартиры, напоминавшие интерьером жильё начала 80-х годов. Киношники их снимали на время для съёмок, но без ремонта часто было не обойтись. Владельцы нескольких десятков квартир были приятно удивлены усовершенствованием своего жилья после сдачи в аренду. По сюжету фильма один из героев служит в Афганистане. Феодосия выручила и в этом смысле.
«Рабочее название сериала — "Тетрада Фалло". Это медицинский диагноз, означающий врождённый порок сердца, сочетающий сразу четыре аномалии. Осложнения при нем происходят с новорожденными детьми. В сюжете будет обыгран и прямой смысл этого определения. Как и метафорический: сердце человека — не просто жизненно важный орган, а словно отвечающий за эмпатию и высшую её степень — любовь. Это данность и наша природа, и счастье и несчастье одновременно. Поэтому мы все рождаемся с определённой патологией сердца и с этим как-то приходится жить. Кстати, в фильме любовных линий будет как и аномалий при тетраде Фалло — четыре. Четыре разновозрастные пары, в которых любовь, меняя градус и силу, сохраняется сквозь годы», — рассказал режиссёр.
фото: пресс-служба Первого канала
Прототипом киношного кардиохирурга послужил советский хирург Виталий Алексеевич Бухарин, предложивший свой вариант операции при диагнозе тетрады Фалло и написавший первую в стране докторскую диссертацию по этой теме.
«Одна из сюжетных линий — это линия кардиохирурга, который придумал способ лечения детей, рождающихся со сложным пороком сердца. И это не выдуманная история, в советское время наши врачи действительно изобрели определённый метод. Его подробности можно будет узнать в сериале. Медицина — не главная линия картины, поскольку среди её героев — директор комбината, балерина и даже участник войны в Афганистане», — поведал о персонажах Кубринский.
фото: пресс-служба Первого канала
Кирилл Гребенщиков не только консультировался с ныне действующими кардиохирургами для роли, но и сам подобрал список специализированных фильмов на врачебную тему для остальных актёров. Для исполнительницы главной роли Ксении Плюсниной «Анатомия сердца» стала дебютом в кино. Питерскую актрису нашёл режиссер по обычной базе. Для роли ему была необходима героиня с «советскими чертами лица». В итоге звезда Социально-Художественного Театра идеально подошла на предложенную роль.
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