Алексей Сидоров снимет кайдзю-фильм про Кракена

Алексей Сидоров
через год планирует приступить к съёмкам патриотического кайдзю-фильма «Кракен
» про битву российской подводной лодки с огромным морским чудовищем. Будущую картину представил её режиссёр и сценарист вместе с продюсером Леонидом Верещагиным
на очной защите проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, которую проводит в настоящий момент Фонд кино
.
По сюжету после потери связи с отечественной субмариной, находившейся неподалёку от берегов США, на её поиски отправляют подводную лодку пятого поколения, возглавляемую 32-летним капитаном. По прибытии на место исчезновения команда обнаруживает не только американского противника, но и Кракена. Противостоящим сторонам приходится спасать мир от грозящей опасности.
Для Сидорова новая лента является отчасти личной, поскольку его родители работали на оборонном предприятии, связанном с созданием субмарин. Упор будет не на фантастике, а на реалистичности. В качестве вдохновляющих примеров авторы назвали «72 метра
» и «К-19
», но, тем не менее, Кракену уделят немало внимания по части спецэффектов. Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
уже приступила к подготовительному периоду. При этом Верещагин отметил, что старт съёмок могут подвинуть, поскольку Алексей уже подписался на ещё один фильм, чьё производство запланировано между «Чемпионом мира», где он также числится постановщиком, и «Кракеном».
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