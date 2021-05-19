Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алексей Сидоров снимет кайдзю-фильм про Кракена

19 мая
2021 год

Новости кино >>
19 мая 2021
Алексей Сидоров через год планирует приступить к съёмкам патриотического кайдзю-фильма «Кракен» про битву российской подводной лодки с огромным морским чудовищем. Будущую картину представил её режиссёр и сценарист вместе с продюсером Леонидом Верещагиным на очной защите проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, которую проводит в настоящий момент Фонд кино.

Алексей Сидоров снимет кайдзю-фильм про Кракена

По сюжету после потери связи с отечественной субмариной, находившейся неподалёку от берегов США, на её поиски отправляют подводную лодку пятого поколения, возглавляемую 32-летним капитаном. По прибытии на место исчезновения команда обнаруживает не только американского противника, но и Кракена. Противостоящим сторонам приходится спасать мир от грозящей опасности.

Для Сидорова новая лента является отчасти личной, поскольку его родители работали на оборонном предприятии, связанном с созданием субмарин. Упор будет не на фантастике, а на реалистичности. В качестве вдохновляющих примеров авторы назвали «72 метра» и «К-19», но, тем не менее, Кракену уделят немало внимания по части спецэффектов. Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова уже приступила к подготовительному периоду. При этом Верещагин отметил, что старт съёмок могут подвинуть, поскольку Алексей уже подписался на ещё один фильм, чьё производство запланировано между «Чемпионом мира», где он также числится постановщиком, и «Кракеном».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Стартовали съёмки «Чемпиона мира» Алексея Сидорова о поединке Анатолия Карпова и Виктора Корчного
Режиссер «Т-34» снимет фильм о чемпионате мира по шахматам 1978 года
Поиск по меткам
Фонд кино
персоны
Леонид ВерещагинНикита МихалковАлексей Сидоров
фильмы
72 метраK-19Чемпион мира

фотографии >>
Алексей Сидоров снимет кайдзю-фильм про Кракена фотографии
Алексей Сидоров снимет кайдзю-фильм про Кракена фотографии
Алексей Сидоров снимет кайдзю-фильм про Кракена фотографии
Алексей Сидоров снимет кайдзю-фильм про Кракена фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

Скорбим

Владимир Фёдоров
18 мая ушёл из жизни актёр Владимир Фёдоров.
Александр Губарев
18 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Александр Губарев.
Николай Малецкий
17 мая ушёл из жизни режиссёр Николай Малецкий.
Екатерина Вильмонт
16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт.
Анатолий Гаврилов
16 мая ушёл из жизни кинооператор Анатолий Гаврилов.
Баходыр Юлдашев
16 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Баходыр Юлдашев.
Джордже Марьянович
15 мая ушёл из жизни певец Джордже Марьянович.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Михаил Горевой
Валерия Кудрявцева
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Матеуш Даменцки
Даниэль Желен
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Полли Уокер
Джеймс Фокс
Ива Янжурова
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Линдеман: Live in Moscow
фильм-концерт, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пространство Лобачевского
Германия, Россия, 2019
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Скажи ей
драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен