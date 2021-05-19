Алексей Сидоров снимет кайдзю-фильм про Кракена

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Илья Коробко, Ольга Ломоносова и Кирилл Гребенщиков разберутся в «Анатомии сердца»

18 мая

Netflix купил права на «Землетрясение» Сарика Андреасяна

Всего в пакете пять проектов компании «Марс Медиа»