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Константин Хабенский и Сергей Бурунов станут Крысом и Весельчаком У

19 мая
2021 год

Новости кино >>
19 мая 2021
Константин Хабенский и Сергей Бурунов могут сыграть в новой экранизации фантастической повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд». Об этом стало известно в ходе очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, которая состоялась в Фонде кино.

Константин Хабенский и Сергей Бурунов станут Крысом и Весельчаком У

По словам режиссёра фильма Егора Баранова, Бурунов заинтересован в роли Весельчака У, а Хабенский станет новым Крысом. С обоими ведутся переговоры.

За производство отвечает кинокомпания «Водород». Оператором выступит Юрий Никогосов. Съёмки запланированы на август 2021 года, прокат стартует в конце 2022-го. Создатели адаптации сообщили, что кастинг детей на главные роли ведётся по всей стране. Компанию им составят и другие звёзды отечественного кино.
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Гостья из будущегоСто лет тому вперёд

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Константин Хабенский и Сергей Бурунов станут Крысом и Весельчаком У фотографии
Константин Хабенский и Сергей Бурунов станут Крысом и Весельчаком У фотографии
Константин Хабенский и Сергей Бурунов станут Крысом и Весельчаком У фотографии
Константин Хабенский и Сергей Бурунов станут Крысом и Весельчаком У фотографии
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