Константин Хабенский и Сергей Бурунов станут Крысом и Весельчаком У

Константин Хабенский
и Сергей Бурунов
могут сыграть в новой экранизации фантастической повести Кира Булычёва
«Сто лет тому вперёд
». Об этом стало известно в ходе очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, которая состоялась в Фонде кино
.
По словам режиссёра фильма Егора Баранова
, Бурунов заинтересован в роли Весельчака У, а Хабенский станет новым Крысом. С обоими ведутся переговоры.
За производство отвечает кинокомпания «Водород». Оператором выступит Юрий Никогосов
. Съёмки запланированы на август 2021 года, прокат стартует в конце 2022-го. Создатели адаптации сообщили, что кастинг детей на главные роли ведётся по всей стране. Компанию им составят и другие звёзды отечественного кино.
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