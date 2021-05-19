Егор Баранов экранизирует «Метро 2033»

По сюжету спустя 20 лет после ядерного апокалипсиса последние выжившие прячутся в туннелях московского метро – самого большого на земле противоатомного бомбоубежища. Артёму, двадцатилетнему парню с ВДНХ, предстоит пройти опасный путь через всё метро, чтобы спасти не только родную станцию, но и предупредить человечество о новой смертельной угрозе.
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production
На презентации проекта кинокомпании 1-2-3 Production были продемонстрированы уже созданные для картины специалистами студии 1-2-3 VFX атмосферные концепт-арты мира без людей, антуража станций, костюмов, оружия героев и монстров метро. Федорович пообещал, что это будет масштабный зрительский аттракцион. На этапе подготовки к съёмкам запланировано нарисовать весь фильм в формате аниматики. Баранов будет работать над картиной параллельно съёмкам адаптации повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд», где также числится постановщиком.
«Метро 2033», по замыслу создателей, выйдет в прокат 1 января 2024 года. Масштабная рекламная кампания с привлечением всех ресурсов «Газпром-Медиа Холдинга» пройдёт в пять этапов и будет сосредоточена на активизации фан-базы как бестселлера, так и игр по Вселенной, прозрачном процессе создания фильма и доступе к съёмкам. Предполагаемый расход на производство составит 700 млн рублей, на маркетинг – 150 млн. Запрашиваемая у Фонда кино сумма – 200 млн в 2021 году. Ожидаемые сборы – 1,5 млрд. Глуховский может позвать в команду фильма разработчиков компании 4A Games, ответственной за игровую серию, в которую входят шутеры Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus. Активное участие в съёмках примет Московский метрополитен.
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