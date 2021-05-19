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Евгений Цыганов и Юлия Снигирь превратятся в Мастера и Маргариту

19 мая
2021 год

Новости кино >>
19 мая 2021
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь станут Мастером и Маргаритой в «Воланде» Михаила Локшина. Об этом стало известно на питчинге проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, организованном Фондом кино.

По словам создателей, лента не является чистой экранизацией романа Михаила Булгакова. События фильма хоть и развернутся «в мире романа», но в нём будут отступления, необходимые для создания зрительского кино. Любовная линия станет центральной, но сохранится и «иудейская». За сценарий отвечает Роман Кантор.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь превратятся в Мастера и Маргариту
фото: russian.rt

Картина поведает о создании известного литературного произведения в 1930 годах. Писателя наподобие Булгакова начинают запрещать, и он превращается в изгоя. Главный герой обретает музу и берётся за «Мастера и Маргариту», вписывая в роман окружающих его людей. Из-за погружения в свою историю он перестаёт различать реальность и выдумку.

Съёмки стартуют 3 июля 2021 года. В фильме кинокомпании «Марс Медиа» заинтересован стриминговый сервис Netflix.
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№ 1
Алёна-Варна   19.05.2021 - 16:30
Мдя-я... Такой выбор на роли Мастера и Маргариты обескураживает. Никакой, одинаковый во всех ролях, нудный Цыганов и малопривлекательная Снигирь. Спасибо, что предупредили. Смотреть не стану однозначно. читать далее>>
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