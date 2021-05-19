Евгений Цыганов и Юлия Снигирь превратятся в Мастера и Маргариту

Евгений Цыганов
и Юлия Снигирь
станут Мастером и Маргаритой в «Воланде
» Михаила Локшина
. Об этом стало известно на питчинге проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, организованном Фондом кино
.
По словам создателей, лента не является чистой экранизацией романа Михаила Булгакова
. События фильма хоть и развернутся «в мире романа»
, но в нём будут отступления, необходимые для создания зрительского кино. Любовная линия станет центральной, но сохранится и «иудейская»
. За сценарий отвечает Роман Кантор
.
Картина поведает о создании известного литературного произведения в 1930 годах. Писателя наподобие Булгакова начинают запрещать, и он превращается в изгоя. Главный герой обретает музу и берётся за «Мастера и Маргариту», вписывая в роман окружающих его людей. Из-за погружения в свою историю он перестаёт различать реальность и выдумку.
Съёмки стартуют 3 июля 2021 года. В фильме кинокомпании «Марс Медиа» заинтересован стриминговый сервис Netflix.
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