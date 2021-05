«Исчезающие истории» получили «интернет-Оскар»

фото: пресс-служба сериала

Социальный проект Олега Агейчева Исчезающие истории » одержал победу в ежегодной премии The Webby Awards в номинации Advertising, Media & PR: Best Use of Social Media. Итоги престижной международной премии в области интернета были объявлены на онлайн-церемонии награждения 18 мая, уточняет пресс-служба сериала.По словам режиссёра Олега Агейчева,«Исчезающие истории» - сериал студии Mozga в формате Instagram Stories, созданный специально для благотворительного фонда «Старость в радость». Вывешенная в сторис социальных сетей, история исчезает через 24 часа: аналогия понятна и прозрачна — так и жизнь пожилых людей в домах престарелых угасает без внимания. Благодаря этому креативному решению, столь необычный для социального ролика формат превращает его в полноценное произведение. Сериал был отмечен призами на международных кинофестивалях. Среди них приз за лучший сценарий в Италии на Sicily Web Fest, за лучший драматический фильм и операторскую работу в Германии на Webfest Berlin, приз за лучшую драму в США на Baltimore Next Media Web Fest и несколько наград на фестивале Rio WebFest.Международную профессиональную премию в области интернета The Webby Awards, учреждённую в 1996 году Международной академией цифровых искусств и наук (IADAS), считают самой старейшей и настолько значимой, что издание The New York Times назвала её «интернет-Оскаром». В этом году премия вручалась в 25-й раз, а награды получили Дуэйн Джонсон , игра, группа The Roots и другие.