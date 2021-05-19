«Исчезающие истории» получили «интернет-Оскар»

Социальный проект Олега Агейчева и Александра Горновского «Исчезающие истории» одержал победу в ежегодной премии The Webby Awards в номинации Advertising, Media & PR: Best Use of Social Media. Итоги престижной международной премии в области интернета были объявлены на онлайн-церемонии награждения 18 мая, уточняет пресс-служба сериала.
По словам режиссёра Олега Агейчева, «Webby называют аналогом "Оскара" в интернете, и честно говоря, я и чувствую себя так, словно держу в руках знаменитую награду. Победа в этой престижной digital-премии — настоящий прорыв. "Исчезающие истории" — сложнейший многогранный проект, который рассказывает о судьбах реальных людей. Нашей целью было обратить внимание общества на пожилых людей, живущих в домах престарелых. Каждый из них прожил жизнь, полную событий, печалей и радостей, за каждым стоит огромная история всей нашей страны. А сейчас эти люди исчезают в забвении и их истории тоже. Все истории, использованные нами в этом проекте – реальные. Каждое видео – эпизод из жизни ветеранов и свидетелей войны, проживающих в домах престарелых. В итоге, конечный результат превзошёл все ожидания — проект "выстрелил" и принёс реальную пользу. И то, что нас оценили — повод для гордости».
фото: пресс-служба сериала
«Исчезающие истории» - сериал студии Mozga в формате Instagram Stories, созданный специально для благотворительного фонда «Старость в радость». Вывешенная в сторис социальных сетей, история исчезает через 24 часа: аналогия понятна и прозрачна — так и жизнь пожилых людей в домах престарелых угасает без внимания. Благодаря этому креативному решению, столь необычный для социального ролика формат превращает его в полноценное произведение. Сериал был отмечен призами на международных кинофестивалях. Среди них приз за лучший сценарий в Италии на Sicily Web Fest, за лучший драматический фильм и операторскую работу в Германии на Webfest Berlin, приз за лучшую драму в США на Baltimore Next Media Web Fest и несколько наград на фестивале Rio WebFest.
Международную профессиональную премию в области интернета The Webby Awards, учреждённую в 1996 году Международной академией цифровых искусств и наук (IADAS), считают самой старейшей и настолько значимой, что издание The New York Times назвала её «интернет-Оскаром». В этом году премия вручалась в 25-й раз, а награды получили Дуэйн Джонсон, Наоми Уоттс, Фаррелл Уильямс, Кэти Перри, игра Among Us, группа The Roots и другие.
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