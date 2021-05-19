Борис Хлебников, Наталия Мещанинова и Александр Велединский выступят кураторами лаборатории «Ленфильм-дебют»

«Поддержка дебютного кино является одним из приоритетных направлений деятельности "Ленфильма" на сегодняшний день. Для киностудии действительно очень важно, что здесь начнёт работу лаборатория, где будут разрабатываться полноценные, готовые к запуску дебюты. Мы готовы оказывать лаборатории самое активное содействие. В свою очередь, надеемся, что среди её студентов окажутся именно те, с кем мы вместе будем создавать новую историю "Ленфильма"», — отметил генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.
Прошедшие отбор дебютанты получат профессиональное содействие от вышеназванных ведущих представителей отечественной киноиндустрии в разработке своих сценариев и подготовке их к дальнейшему производству. Участники будут работать над развитием собственных проектов под руководством опытных мастеров – креативного продюсера кинокомпании 1-2-3 Production Анны Гудковой и редактора Александры Васнецовой. Продюсером лаборатории является Наталья Дрозд.
По словам Анны Гудковой, работа с дебютантами представляется ей «самым осмысленным фрагментом профессиональной работы редактора и креативного продюсера. Только находя новых людей, новые голоса, мы имеем возможность сохранять связь с актуальным контекстом и понимать, куда движется мир. Поэтому, мне кажется, что если у компании нет дебютов, то она долго не проживёт. А опций сценарного обучения на такую огромную страну, как наша, — по-прежнему не хватает. Если посчитать количество людей, которым хочется учиться кино и которые могли бы писать сценарии, то окажется, что подобных курсов ничтожно мало. "Ленфильм" — киностудия с гигантскими традициями — просто обязана пускать к себе молодое поколение, обретая новое дыхание, и делясь тем невероятным культурным багажом, которым обладает. И только во взаимодействии людей с опытом и людей со свежим талантом рождается настоящее кино».
Лаборатория поможет молодым сценаристам и режиссёрам в разработке дебютных проектов, поддержит их на первых этапах творческой карьеры и откроет новые имена для российской киноиндустрии. В программу войдут три очных рабочих недели в Санкт-Петербурге, в течение которых пройдут лекции и практические занятия, индивидуальная онлайн-работа с кураторами между очными рабочими встречами и финальный питчинг проектов. Открытие приёма заявок на участие запланировано на июнь.
фото: Наталия Мещанинова
«Я знаю по себе, насколько важно в начале профессионального пути получить правильный творческий импульс, который вытолкнет тебя на нужную дорогу, чтобы заниматься кино. Надеюсь, что лаборатория послужит именно таким толчком для ребят, которые туда попадут, и впоследствии они действительно смогут занять своё место в индустрии. От участников я жду честные живые истории, которые настолько увлекают и волнуют автора, что не написать, не снять их он просто не может. А дальше мы постараемся вместе довести эти истории до сложившихся сценариев», — рассказала Наталья Мещанинова.
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