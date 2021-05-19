Не стало исполнительницы роли Мальвины Татьяны Проценко

Не стало актрисы Татьяны Проценко
, запомнившейся зрителям по роли Мальвины в «Приключениях Буратино
». Ей было 53 года. Печальную новость сообщает агентство РИА Новости
со слов её супруга Алексея Войтюка
.
Причиной смерти послужил рак. По словам мужа актрисы, «это долгая история, у неё онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила».
О дате и месте прощания пока информации нет.
Татьяна Анатольевна
родилась 8 апреля 1968 года в Москве. В 1992-м окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, но с кино и телевидением почти не была связана. Работала редактором на телестудии «Чистые пруды», художником-макетистом в журнале «Бизнес-Матч», дизайнером спортивной атрибутики в «Спорткомитете Москвы» и макетистом в полиграфической фирме «Комус». В 2004-м приняла участие в качестве поэта-песенника в новогоднем спектакле Андриса Лиепы
«Волшебник Изумрудного города
», проходившем в московском Гостином дворе.
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