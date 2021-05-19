Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Не стало исполнительницы роли Мальвины Татьяны Проценко

19 мая
2021 год

Новости кино >>
19 мая 2021
Не стало актрисы Татьяны Проценко, запомнившейся зрителям по роли Мальвины в «Приключениях Буратино». Ей было 53 года. Печальную новость сообщает агентство РИА Новости со слов её супруга Алексея Войтюка.

Не стало исполнительницы роли Мальвины Татьяны Проценко
фото: rbc.ru

Причиной смерти послужил рак. По словам мужа актрисы, «это долгая история, у неё онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила». О дате и месте прощания пока информации нет.

Татьяна Анатольевна родилась 8 апреля 1968 года в Москве. В 1992-м окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, но с кино и телевидением почти не была связана. Работала редактором на телестудии «Чистые пруды», художником-макетистом в журнале «Бизнес-Матч», дизайнером спортивной атрибутики в «Спорткомитете Москвы» и макетистом в полиграфической фирме «Комус». В 2004-м приняла участие в качестве поэта-песенника в новогоднем спектакле Андриса Лиепы «Волшебник Изумрудного города», проходившем в московском Гостином дворе.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Гринько
персоны
Алексей ВойтюкАндрис ЛиепаТатьяна Проценко
фильмы
Приключения Буратино

фотографии >>
Не стало исполнительницы роли Мальвины Татьяны Проценко фотографии
Не стало исполнительницы роли Мальвины Татьяны Проценко фотографии
Не стало исполнительницы роли Мальвины Татьяны Проценко фотографии
Не стало исполнительницы роли Мальвины Татьяны Проценко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Проценко
19 мая ушла из жизни Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины.
Владимир Фёдоров
18 мая ушёл из жизни актёр Владимир Фёдоров.
Александр Губарев
18 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Александр Губарев.
Николай Малецкий
16 мая ушёл из жизни режиссёр Николай Малецкий.
Екатерина Вильмонт
16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт.
Анатолий Гаврилов
16 мая ушёл из жизни кинооператор Анатолий Гаврилов.
Баходыр Юлдашев
16 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Баходыр Юлдашев.
Джордже Марьянович
15 мая ушёл из жизни певец Джордже Марьянович.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Михаил Горевой
Валерия Кудрявцева
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Матеуш Даменцки
Даниэль Желен
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Полли Уокер
Джеймс Фокс
Ива Янжурова
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Линдеман: Live in Moscow
фильм-концерт, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пространство Лобачевского
Германия, Россия, 2019
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен