Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Марин раскроет дело «витебского душителя»

19 мая
2021 год

Новости кино >>
19 мая 2021
На НТВ 31 мая состоится премьера ретро-детектива Давида Ткебучавы «Душегубы». Согласно пресс-службе телеканала, сериал основан на реальных событиях и повествуют о маньяке-душителе, чьё имя значится в списке самых жестоких серийных убийц Советского Союза и стоит третьим после Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко. Главные роли исполнили Сергей Марин, Александр Самойленко, Сергей Чирков, Зоя Бербер, Софья Синицына и Никита Григорьев, а компанию им составили Игорь Хрипунов, Василий Мищенко, Татьяна Рассказова и другие актёры.

Сергей Марин раскроет дело «витебского душителя»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

События разворачиваются в Белорусской ССР образца 1984 года. Старший следователь минской прокуратуры Леонид Ипатьев (Марин) приезжает в Витебск для расследования дела о пропавшем инспекторе ГАИ. В ходе поисковой операции тело инспектора найдено не было, зато был обнаружен труп молодой девушки со следами сексуального насилия и удушения. Ипатьев выясняет, что за последние 14 лет в Витебской области были задушены и изнасилованы 36 женщин, все эти дела были закрыты витебским следователем Михаилом Шахновичем (Самойленко). Главный герой предполагает, что в области орудует маньяк и это — серия убийств. С помощью молодого оперативника Юры Мандрика (Чирков) и техника-криминалиста Аси Кругловой (Синицына) Ипатьев инициирует возобновление расследования, чем вызывает жёсткое противостояние Шахновича: в СССР секса нет, а сексуальных маньяков – тем более.

«До того, как мне в руки попал сценарий, я никогда не слышал об этой трагедии в Витебской области, которая длилась почти 14 лет, и на протяжении всего этого времени незаконно осуждались люди, теряли здоровье, становились инвалидами, некоторые были казнены. 14 лет! И этому способствовал следователь Жевнерович! А на свободе жил и продолжал убивать настоящий маньяк. И как мне показалось, и я увидел это в сценарии, история сериала не о маньяке, не о насилии как таковом, а о реакции и действиях или бездействии правоохранительных органов, в частности, этого самого следователя. Как бы развивались события, если бы прототип моего героя, следователь Игнатович, не решил объединить все эти ужасные преступления и не выдвинул версию, что в области действует самый настоящий маньяк, и сколько ещё было бы загубленных судеб? При подготовке просматривал всё, что было в открытом доступе: статьи, документальные фильмы, интервью с родственниками, следственные эксперименты с самим Михасевичем, очные ставки, допросы следователя Жевнеровича, как он манипулировал и буквально заставлял свидетельствовать обвинённых и их знакомых против себя самих, совершенно непричастных к этому делу людей», — рассказал Сергей Марин.

Сергей Марин раскроет дело «витебского душителя»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В основу сюжета легло одно из самых скандальных уголовных дел советской истории – дело «витебского душителя» Геннадия Михасевича. С 1971-го по 1985-й он совершил 36 убийств, а следователи допустили более десяти судебных ошибок. Он стал многолетним кошмаром для одной из самых спокойных и успешных республик Советского Союза. За его преступления было осуждено 14 человек, один из которых приговорён к смертной казни и расстрелян, а другой ослеп в местах лишениях свободы. Никаких зацепок у следствия не было вплоть до 1985 года. Девушка, которой удалось убежать от душителя, утверждала, что преступник ездит на «Запорожце» красного цвета. На тот момент в Беларуси подобных автомобилей было порядка семи тысяч, а поездка на красном «Запорожце» для многих женщин советского Витебска была последней. Следствию всё же удалось вычислить убийцу и в 1987 году Михасевича приговорили к смертной казни, а всех несправедливо осуждённых реабилитировали и выпустили на свободу. Следователи и судьи, осудившие их, были уволены из органов, лишены наград, а один из них получил тюремный срок. 

«Мы снимали в области, в районе Серпухова, — вспоминает Сергей Чирков. — Представьте, современный город, а ты одеваешься в одежду, в которой когда-то видел своего папу на фотографиях, садишься в машину, о которой твой отец мечтал, и на определённом пятачке местности вдруг окунаешься в прошлое. Это круто! Мы снимали в Серпухове на вокзале и было так смешно, когда люди выходили из электрички, и старшее поколение не понимало, что происходит. Они шли по своим делам, а тут вдруг – девушки в юбках того времени в горошек. Снимать историческое кино всегда сложно, потому что, то реклама какая-то мешает, то вывески. Серпухов и его пригород очень хорошо подошёл по атмосфере к этой картине».

Сергей Марин раскроет дело «витебского душителя»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Многосерийный фильм о «витебском душегубе» отличается от реальной истории тем, что главный герой в этой истории не витебский маньяк, а следователь прокуратуры. Создатели картины консультировались с реальными следователями, изучали архивные кадры и документы, а также документальный фильм «Витебский душитель» из цикла передач «Следствие вели…» с Леонидом Каневским и фильм Виктора Дашука «Витебское дело».

Через день после выхода сериала в телеэфир, 1 июня, он выйдет в Амедиатеке. Как уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра, одновременно с «Душегубами» состоится показ документального фильма «Витебское дело», который задаёт необходимый контекст, раскрывая все важные линии и детали этого леденящего кровь сюжета.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериалы «Душегубы», «Фемида видит» и «Потерянные» покажут в Европе и Северной Америке
Дело «витебского душителя» стало основой для детектива
Поиск по меткам
АмедиатекаНТВ
персоны
Зоя БерберНикита ГригорьевВиктор ДашукЛеонид КаневскийСергей МаринВасилий МищенкоТатьяна РассказоваАлександр СамойленкоСофья СиницынаДавид ТкебучаваИгорь ХрипуновСергей Чирков
фильмы
Душегубы

фотографии >>
Сергей Марин раскроет дело «витебского душителя» фотографии
Сергей Марин раскроет дело «витебского душителя» фотографии
Сергей Марин раскроет дело «витебского душителя» фотографии
Сергей Марин раскроет дело «витебского душителя» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

Скорбим

Татьяна Проценко
19 мая ушла из жизни Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины.
Владимир Фёдоров
18 мая ушёл из жизни актёр Владимир Фёдоров.
Александр Губарев
18 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Александр Губарев.
Николай Малецкий
16 мая ушёл из жизни режиссёр Николай Малецкий.
Екатерина Вильмонт
16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт.
Анатолий Гаврилов
16 мая ушёл из жизни кинооператор Анатолий Гаврилов.
Баходыр Юлдашев
16 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Баходыр Юлдашев.
Джордже Марьянович
15 мая ушёл из жизни певец Джордже Марьянович.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Михаил Горевой
Валерия Кудрявцева
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Матеуш Даменцки
Даниэль Желен
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Полли Уокер
Джеймс Фокс
Ива Янжурова
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Линдеман: Live in Moscow
фильм-концерт, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пространство Лобачевского
Германия, Россия, 2019
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен