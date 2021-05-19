Сергей Марин раскроет дело «витебского душителя»

События разворачиваются в Белорусской ССР образца 1984 года. Старший следователь минской прокуратуры Леонид Ипатьев (Марин) приезжает в Витебск для расследования дела о пропавшем инспекторе ГАИ. В ходе поисковой операции тело инспектора найдено не было, зато был обнаружен труп молодой девушки со следами сексуального насилия и удушения. Ипатьев выясняет, что за последние 14 лет в Витебской области были задушены и изнасилованы 36 женщин, все эти дела были закрыты витебским следователем Михаилом Шахновичем (Самойленко). Главный герой предполагает, что в области орудует маньяк и это — серия убийств. С помощью молодого оперативника Юры Мандрика (Чирков) и техника-криминалиста Аси Кругловой (Синицына) Ипатьев инициирует возобновление расследования, чем вызывает жёсткое противостояние Шахновича: в СССР секса нет, а сексуальных маньяков – тем более.
«До того, как мне в руки попал сценарий, я никогда не слышал об этой трагедии в Витебской области, которая длилась почти 14 лет, и на протяжении всего этого времени незаконно осуждались люди, теряли здоровье, становились инвалидами, некоторые были казнены. 14 лет! И этому способствовал следователь Жевнерович! А на свободе жил и продолжал убивать настоящий маньяк. И как мне показалось, и я увидел это в сценарии, история сериала не о маньяке, не о насилии как таковом, а о реакции и действиях или бездействии правоохранительных органов, в частности, этого самого следователя. Как бы развивались события, если бы прототип моего героя, следователь Игнатович, не решил объединить все эти ужасные преступления и не выдвинул версию, что в области действует самый настоящий маньяк, и сколько ещё было бы загубленных судеб? При подготовке просматривал всё, что было в открытом доступе: статьи, документальные фильмы, интервью с родственниками, следственные эксперименты с самим Михасевичем, очные ставки, допросы следователя Жевнеровича, как он манипулировал и буквально заставлял свидетельствовать обвинённых и их знакомых против себя самих, совершенно непричастных к этому делу людей», — рассказал Сергей Марин.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В основу сюжета легло одно из самых скандальных уголовных дел советской истории – дело «витебского душителя» Геннадия Михасевича. С 1971-го по 1985-й он совершил 36 убийств, а следователи допустили более десяти судебных ошибок. Он стал многолетним кошмаром для одной из самых спокойных и успешных республик Советского Союза. За его преступления было осуждено 14 человек, один из которых приговорён к смертной казни и расстрелян, а другой ослеп в местах лишениях свободы. Никаких зацепок у следствия не было вплоть до 1985 года. Девушка, которой удалось убежать от душителя, утверждала, что преступник ездит на «Запорожце» красного цвета. На тот момент в Беларуси подобных автомобилей было порядка семи тысяч, а поездка на красном «Запорожце» для многих женщин советского Витебска была последней. Следствию всё же удалось вычислить убийцу и в 1987 году Михасевича приговорили к смертной казни, а всех несправедливо осуждённых реабилитировали и выпустили на свободу. Следователи и судьи, осудившие их, были уволены из органов, лишены наград, а один из них получил тюремный срок.
«Мы снимали в области, в районе Серпухова, — вспоминает Сергей Чирков. — Представьте, современный город, а ты одеваешься в одежду, в которой когда-то видел своего папу на фотографиях, садишься в машину, о которой твой отец мечтал, и на определённом пятачке местности вдруг окунаешься в прошлое. Это круто! Мы снимали в Серпухове на вокзале и было так смешно, когда люди выходили из электрички, и старшее поколение не понимало, что происходит. Они шли по своим делам, а тут вдруг – девушки в юбках того времени в горошек. Снимать историческое кино всегда сложно, потому что, то реклама какая-то мешает, то вывески. Серпухов и его пригород очень хорошо подошёл по атмосфере к этой картине».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Многосерийный фильм о «витебском душегубе» отличается от реальной истории тем, что главный герой в этой истории не витебский маньяк, а следователь прокуратуры. Создатели картины консультировались с реальными следователями, изучали архивные кадры и документы, а также документальный фильм «Витебский душитель» из цикла передач «Следствие вели…» с Леонидом Каневским и фильм Виктора Дашука «Витебское дело».
Через день после выхода сериала в телеэфир, 1 июня, он выйдет в Амедиатеке. Как уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра, одновременно с «Душегубами» состоится показ документального фильма «Витебское дело», который задаёт необходимый контекст, раскрывая все важные линии и детали этого леденящего кровь сюжета.
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