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Тайка Вайтити перевоплотится в Черную бороду

2 мая
2021 год

Новости кино >>
2 мая 2021
Тайка Вайтити перевоплотится в капитана Черная борода в комедийном сериале о пиратах «Наш флаг — ваша смерть» (Our Flag Means Death). Он также выступит режиссером пилотного эпизода, сообщает Variety.

Тайка Вайтити перевоплотится в Черную бороду
фото: Getty Images

«Наш Черная Борода — легенда, любовник, боец, гений с поэтической душой, и возможно, слегка сумасшедший. Только один человек мог сыграть эту роль», — отметил сценарист и шоураннер проекта Дэвид Дженкинс.

«Наш флаг — ваша смерть» расскажет о приключениях избалованного аристократа Стеда Боннета, который жил в начале 18 века. Он отказался от всех привилегий светского общества и стал пиратом. Его образ воплотит новозеландский актер Риз Дэрби, работавший с Вайтити над «Реальными упырями».

Сериал выйдет на видеосервисе HBO Max. Дата премьеры пока неизвестна.
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