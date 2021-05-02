Медсестра Флоренс Пью отправится в ирландскую деревню образца XIX века

Действие романа разворачивается в 1859 году. В центре сюжета — британская медсестра, которая отправляется в глухую ирландскую деревню, чтобы присмотреть за необычной девочкой-подростком. Та отказывается принимать пищу в течение нескольких месяцев, чем привлекает внимание общественности. «Чудо» — это психологический триллер, рассказ о двух незнакомках, изменивших жизни друг друга.
Над сценарием работала Элис Берч. Режиссер и автор романа также приняли участие в создании истории. Съемки стартуют в августе этого года в Ирландии.
обсуждение >>