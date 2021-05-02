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Медсестра Флоренс Пью отправится в ирландскую деревню образца XIX века

2 мая
2021 год

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2 мая 2021
Флоренс Пью сыграет в одноименной экранизации романа «Чудо» (The Wonder) ирландской писательницы Эммы Донохью. За постановку отвечает оскароносный чилийский режиссер Себастьян ЛелиоФантастическая женщина»), сообщает Deadline.

Медсестра Флоренс Пью отправится в ирландскую деревню образца XIX века
фото: deadline.com

Действие романа разворачивается в 1859 году. В центре сюжета — британская медсестра, которая отправляется в глухую ирландскую деревню, чтобы присмотреть за необычной девочкой-подростком. Та отказывается принимать пищу в течение нескольких месяцев, чем привлекает внимание общественности. «Чудо» — это психологический триллер, рассказ о двух незнакомках, изменивших жизни друг друга.

Над сценарием работала Элис Берч. Режиссер и автор романа также приняли участие в создании истории. Съемки стартуют в августе этого года в Ирландии.
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