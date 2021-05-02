Не стало американской актрисы Олимпии Дукакис

Не стало обладательницы премии «Оскар» Олимпии Дукакис, сообщил ее брат Аполло Дукакис на своей странице в Facebook. В этом году американской актрисе могло исполниться 90 лет.
фото: dnyuz.com
Олимпия Дукакис родилась 20 июня 1931 года в семье греков-эмигрантов. Ее отец сформировал любительскую театральную труппу, и девочка впервые появилась на сцене в 13 лет. Однако по первому образованию она была физиотерапевтом и некоторое время работала по специальности. Позднее будущая артистка записалась в Бостонский университет на программу изучения драматического искусства и после получения диплома в возрасте 28 лет перебралась в Нью-Йорк.
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