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Не стало американской актрисы Олимпии Дукакис

2 мая
2021 год

Новости кино >>
2 мая 2021
Не стало обладательницы премии «Оскар» Олимпии Дукакис, сообщил ее брат Аполло Дукакис на своей странице в Facebook. В этом году американской актрисе могло исполниться 90 лет.

Не стало американской актрисы Олимпии Дукакис
фото: dnyuz.com

Олимпия Дукакис родилась 20 июня 1931 года в семье греков-эмигрантов. Ее отец сформировал любительскую театральную труппу, и девочка впервые появилась на сцене в 13 лет. Однако по первому образованию она была физиотерапевтом и некоторое время работала по специальности. Позднее будущая артистка записалась в Бостонский университет на программу изучения драматического искусства и после получения диплома в возрасте 28 лет перебралась в Нью-Йорк.

Карьера Дукакис в кино началась в середине 1960-х. Она также играла в театре и работала на телевидении. Роль Роуз Касторини в фильме «Во власти Луны» с Шер и Николасом Кейджем принесла ей «Оскар» как лучшей актрисе второго плана. В числе заметных картин с участием артистки также «Городские истории», «Жанна Д’Арк», «Стальные магнолии», «Клуб вдов», «Уж кто бы говорил», «Вдали от нее», «Искусство любви».
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