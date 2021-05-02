Галь Гадот найдет родственную душу в альтернативных версиях реальности

Галь Гадот исполнит главную в фильме «Встреть меня в другой жизни» (Meet Me in Another Life) по дебютному роману Катрионы Сильвей. Израильская актриса также выступит продюсером проекта, сообщает Deadline.
фото: Vanity Fair
Лента расскажет о мужчине и женщине, которые встречаются в разных версиях реальности. Проживая разные жизни, они становятся друзьями, коллегами, любовниками, врагами. Им предстоит соединить обрывки размытых воспоминаний и узнать правду о своей нерушимой связи, пока их многочисленные жизни не подошли к концу.
На данный момент неизвестно, кто сыграет главного героя и займет режиссерское кресло. В числе продюсеров — Чарльз Ровен, Ярон Версано, Ричард Сакл и Курт Канэмото.
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