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Галь Гадот найдет родственную душу в альтернативных версиях реальности

2 мая
2021 год

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2 мая 2021
Галь Гадот исполнит главную в фильме «Встреть меня в другой жизни» (Meet Me in Another Life) по дебютному роману Катрионы Сильвей. Израильская актриса также выступит продюсером проекта, сообщает Deadline.

Галь Гадот найдет родственную душу в альтернативных версиях реальности
фото: Vanity Fair

Лента расскажет о мужчине и женщине, которые встречаются в разных версиях реальности. Проживая разные жизни, они становятся друзьями, коллегами, любовниками, врагами. Им предстоит соединить обрывки размытых воспоминаний и узнать правду о своей нерушимой связи, пока их многочисленные жизни не подошли к концу.

На данный момент неизвестно, кто сыграет главного героя и займет режиссерское кресло. В числе продюсеров — Чарльз Ровен, Ярон Версано, Ричард Сакл и Курт Канэмото.
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