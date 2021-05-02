Найдена актриса на главную роль в новых «Трансформерах»

анонс

2 мая Галь Гадот найдет родственную душу в альтернативных версиях реальности Она сыграет в фэнтези «Встреть меня в другой жизни».

2 мая Не стало американской актрисы Олимпии Дукакис В этом году обладательнице «Оскара» могло исполниться 90 лет.

2 мая Медсестра Флоренс Пью отправится в ирландскую деревню образца XIX века Ей досталась главная роль в экранизации романа «Чудо».