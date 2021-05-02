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Найдена актриса на главную роль в новых «Трансформерах»

2 мая
2021 год

Новости кино >>
2 мая 2021
Найдена актриса на главную роль в седьмой части «Трансформеров». Ей стала Доминик Фишбэк, сыгравшая в фильме «Иуда и Черный мессия». Переговоры с актрисой находятся на финальном этапе, сообщает Deadline.

Найдена актриса на главную роль в новых «Трансформерах»
фото: К/ф "Двойка"

Компанию Фишбэк составит Энтони Рамос, известный благодаря мюзиклу «Гамильтон». О сюжете пока известно немного. Режиссером выступит Стивен Кейпл-младший.

Сейчас вселенная франшизы включает пять фильмов Майкла Бэя с мировым бокс-оффисом в 4 млрд долларов, а также спин-офф «Бамблби». Премьера седьмой части запланирована на 24 июня 2022 года.
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