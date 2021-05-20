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Сериал «Крюк» с Юрием Колокольниковым продлили на второй сезон

20 мая
2021 год

Новости кино >>
20 мая 2021
Сериал «Крюк» с Юрием Колокольниковым, ставший самым популярным оригинальным проектом MEGOGO, продлили на второй сезон. Съемки новых эпизодов стартуют этой осенью, сообщает пресс-служба медиасервиса.

Сериал «Крюк» с Юрием Колокольниковым продлили на второй сезон
фото: Пресс-служба MEGOGO

В центре сюжета — Никита Крюков, превратившийся из действующего хоккеиста в спортивного агента. Он до последнего остается максималистом и пытается добиться успеха в новом деле, веря в справедливость. Однако бороться с системой и решать личные проблемы оказывается все сложнее.

Компанию актерам, уже знакомым зрителям, составят и новые звездные артисты. Генеральный продюсер проекта Георгий Малков отметил, что второй сезон станет еще масштабней и создатели постараются провести съемки не только в Москве, но и за рубежом.
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