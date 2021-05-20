Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Лига кино» стала победителем третьего «Баттла Киношкол»

20 мая
2021 год

Новости кино >>
20 мая 2021
Победителем третьего ежегодного питчинга для выпускников ведущих киношкол «Баттл Киношкол» стала «Лига кино», лидирующая второй год подряд. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия — Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

«Лига кино» стала победителем третьего «Баттла Киношкол»
фото: rusproducers.com

Задача питчинга в том, чтобы молодые кинематографисты показали свои проекты ведущим российским кинопродюсерам, которые, в свою очередь, могут найти для себя новых талантливых авторов и идеи к экранизации. Члены жюри рассматривают проекты, не зная выпускником какой киношколы является его автор. Отдавая свой голос, представитель кинокомпании выражает готовность возможного сотрудничества с ним. Одновременно один голос становится одним баллом для киношколы, чьим выпускником является создатель проекта.

Участниками лонг-листа третьего ежегодного питчинга стал 51 проект от выпускников ВГИКа, Высшей школы кино «Арка», сценарной школы «Лига кино», Академии коммуникаций WordShop и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. От каждого учебного заведения в шорт-лист попали три заявки, набравшие наибольшую сумму баллов по итогам предварительной оценки.

Так, в заседании экспертного жюри «Баттла Киношкол» приняли участие «Вестник иных миров» Алены Константиновой, «Мертвый чат» Максима Белогурова, «Там, где бог не видит» Чингиса Дармаева, «Иван, чай!» Эдуарда Земцова, «Врачеватели чумы» Екатерины Кузнецовой, «Зашиверск» Кристины Лик, «Ваня, 7 лет» Павла Мокрушина и другие. Три проекта «Лиги кино» — «На краю земли» Марии Зиновьевой, «Круги по воде» Елены Джейхан и «Честные люди» Маши Кац — суммарно набрали 12 баллов.

В этом году работы учащихся оценивали кинопродюсеры, руководители и редакторы 20 компаний, состоящих в АПКиТ. В их числе Art Pictures Vision, «Марс Медиа Энтертейнмент», Star Media, «НМГ Студия», «Амедиа Продакшн», «Киностудия КИТ», CTB, «Нон-Стоп Продакшн», IVI и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
АПКиТ

анонс

Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

Скорбим

Татьяна Проценко
19 мая ушла из жизни Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины.
Галина Новожилова
19 мая ушла из жизни актриса Галина Новожилова.
Владимир Фёдоров
18 мая ушёл из жизни актёр Владимир Фёдоров.
Александр Губарев
18 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Александр Губарев.

День рождения >>

Игорь Васильев
Олег Васильков
Юрий Горин
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Евгений Кузнецов
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Диего Абатантуоно
Тимоти Олифант
Малка Рибовска
Луселия Сантос
Джеймс Стюарт
Оуэн Тил
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Линдеман: Live in Moscow
фильм-концерт, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пространство Лобачевского
Германия, Россия, 2019
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен