«Лига кино» стала победителем третьего «Баттла Киношкол»

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Победителем третьего ежегодного питчинга для выпускников ведущих киношкол «Баттл Киношкол» стала «Лига кино», лидирующая второй год подряд. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия — Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).Задача питчинга в том, чтобы молодые кинематографисты показали свои проекты ведущим российским кинопродюсерам, которые, в свою очередь, могут найти для себя новых талантливых авторов и идеи к экранизации. Члены жюри рассматривают проекты, не зная выпускником какой киношколы является его автор. Отдавая свой голос, представитель кинокомпании выражает готовность возможного сотрудничества с ним. Одновременно один голос становится одним баллом для киношколы, чьим выпускником является создатель проекта.Участниками лонг-листа третьего ежегодного питчинга стал 51 проект от выпускников ВГИКа, Высшей школы кино «Арка», сценарной школы «Лига кино», Академии коммуникаций WordShop и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. От каждого учебного заведения в шорт-лист попали три заявки, набравшие наибольшую сумму баллов по итогам предварительной оценки.Так, в заседании экспертного жюри «Баттла Киношкол» приняли участие «Вестник иных миров» Алены Константиновой, «Мертвый чат» Максима Белогурова, «Там, где бог не видит» Чингиса Дармаева, «Иван, чай!» Эдуарда Земцова, «Врачеватели чумы» Екатерины Кузнецовой, «Зашиверск» Кристины Лик, «Ваня, 7 лет» Павла Мокрушина и другие. Три проекта «Лиги кино» — «На краю земли» Марии Зиновьевой, «Круги по воде» Елены Джейхан и «Честные люди» Маши Кац — суммарно набрали 12 баллов.В этом году работы учащихся оценивали кинопродюсеры, руководители и редакторы 20 компаний, состоящих в АПКиТ. В их числе Art Pictures Vision, «Марс Медиа Энтертейнмент», Star Media, «НМГ Студия», «Амедиа Продакшн», «Киностудия КИТ», CTB, «Нон-Стоп Продакшн», IVI и другие.