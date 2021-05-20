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«Шерлока в России» покажут за рубежом

20 мая
2021 год

Новости кино >>
20 мая 2021
Права на «Шерлока в России» проданы компании ZDF Enterprises. Оригинальная лента START с Максимом Матвеевым в главной роли стала первым российским сериалом в каталоге международного дистрибьютора, сообщает пресс-служба видеосервиса.

«Шерлока в России» покажут за рубежом
фото: Пресс-служба видеосервиса START

По словам вице-президента ZDFE.drama Роберта Франке, «Шерлок в России» — это великолепно написанное, отлично сыгранное и потрясающе снятое кино. ZDF Enterprises — группа компаний с почти 30-летним опытом, основанная в Германии корпорацией ZDF, одним из крупнейших телевещателей Европы. В международном каталоге дистрибьютора более 500 драматических проектов со всего мира, включая «Фрейда», «Мост», «Ку'дамм».

Ранее права на показ «Шерлока в России» приобрел японский телеканал AXN Mystery, принадлежащий Sony Pictures Entertainment. Все восемь серий вышли в эфир 14 февраля 2021 года.
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