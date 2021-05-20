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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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«Перевал Дятлова» отправится на американский стриминг

20 мая
2021 год

Новости кино >>
20 мая 2021
Сериал «Перевал Дятлова» вошел в линейку Topic Originals нового североамериканского стримингового сервиса Topic. Первые три эпизода будут доступны к просмотру для жителей США и Канады уже 2 сентября, сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.

«Перевал Дятлова» отправится на американский стриминг

Нишевой стриминг Topic был запущенный в ноябре 2019 года компанией First Look Media. Его создателем является Пьер Омидьяр — основатель и председатель совета директор eBay. В линейку платформы попадают отмеченные наградами документальные картины, эксклюзивные программы со всего мира и нередко провокационные фильмы и сериалы. Ранее сервис купил права на два сезона российской драмы «Обычная женщина» у британского дистрибьютора Cinefix Rights.

Премьера «Перевала Дятлова» о группе туристов, погибших страшной смертью зимой 1959 года на горе Холатчахль, состоялась осенью 2020 года на ТНТ и видеоплатформе PREMIER. Скоро проект смогут оценить и зарубежные зрители. Так, немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала у дистрибьюторской компании BETA Film, и с 5 июля он выйдет на канале FOX German, а сразу после прямой трансляции эпизоды будут доступны на каналах Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket в Германии и Sky X в Австрии. Также проект скоро появится на платформе SVOD Cirkus на территории Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию.
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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

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