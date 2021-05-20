Полицейский Александр Устюгов стал «Киллером»

В Москве проходят съемки многосерийной драмы «Киллер» с Александром Устюговым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ, который занимается производством проекта.
фото: Пресс-служба НТВ
История начинается, когда главный герой – бывший полицейский Иван – встречает в зале суда своего заклятого врага, шесть лет назад убившего его напарника, а затем отправившего его самого за решетку. Все эти годы, проведенные в тюрьме, жажда мести пожирает героя изнутри. Но, встав на путь мщения, он сталкивается с очень опасными и влиятельными людьми. Теперь мужчина вынужден заключить сделку с дьяволом и стать киллером. Однако страшная авария полностью меняет его жизнь. Иван теряет память и получает шанс все изменить.
«В сериале будет показано несколько периодов жизни моего героя, и драматургически мы проходим огромный объем различных эпох. В картине присутствуют и воспоминания героя, которые возвращают его на 10 лет назад, поэтому от меня должны быть разные трансляции персонажа, его состояния и это очень интересная актёрская задача. Естественно, это подчеркивается и через внешний вид, поэтому образ моего героя везде разный. Также я специально похудел для этого проекта, сбросил 10 килограмм, потому что мой персонаж в иной физической форме, чем я сам», — рассказал Александр Устюгов.
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