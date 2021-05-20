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Фильм «Доктор Лиза» вошел в программу Шанхайского международного кинофестиваля

20 мая
2021 год

Новости кино >>
20 мая 2021
Фильм «Доктор Лиза» отобран для участия в 24-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF), который пройдет в очном формате с 11 по 19 июня. Картина Оксаны Карас вошла в программу International Panorama, где представлены новинки кино со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занималась производством ленты.

Фильм «Доктор Лиза» вошел в программу Шанхайского международного кинофестиваля

SIFF существует с 1993-го. Это крупнейший фестиваль в Китае и второй по величине в Азии. В этом году кинорынок Shanghai International Film and TV Online Market пройдет в гибридной форме: для локальной индустрии офлайн, для международной — онлайн. В программу также отобран еще один российский проект — хоррор «Иччи», который будет показан в секции Midnight Fantasy.

«Доктор Лиза» рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: героиня и ее муж Глеб готовятся отметить годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у неё только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Картина успела отметиться на отечественных фестивалях. Фильм взял приз зрительских симпатий «Кинотавра», Чулпан Хаматова и Татьяна Догилева победили на премии «Ника», а композитор Юрий Потеенко стал лауреатом «Золотого орла» за лучшую музыку.
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