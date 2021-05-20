Фильм «Доктор Лиза» вошел в программу Шанхайского международного кинофестиваля

Фильм «Доктор Лиза
» отобран для участия в 24-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF), который пройдет в очном формате с 11 по 19 июня. Картина Оксаны Карас
вошла в программу International Panorama, где представлены новинки кино со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занималась производством ленты.
SIFF существует с 1993-го. Это крупнейший фестиваль в Китае и второй по величине в Азии. В этом году кинорынок Shanghai International Film and TV Online Market пройдет в гибридной форме: для локальной индустрии офлайн, для международной — онлайн. В программу также отобран еще один российский проект — хоррор «Иччи
», который будет показан
в секции Midnight Fantasy.
«Доктор Лиза» рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: героиня и ее муж Глеб готовятся отметить годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у неё только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.
Картина успела отметиться на отечественных фестивалях. Фильм взял приз зрительских симпатий «Кинотавра», Чулпан Хаматова
и Татьяна Догилева
победили на премии «Ника», а композитор Юрий Потеенко
стал лауреатом «Золотого орла» за лучшую музыку.
обсуждение >>