Сериал «Зулейха открывает глаза» стал доступен телезрителям Ближнего Востока и Северной Африки

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Леонид Кулагин и Алёна Спивак снимаются в детективе «Кулагины»

20 мая

Фильм «Доктор Лиза» вошел в программу Шанхайского международного кинофестиваля

Смотр пройдет в очном формате с 11 по 19 июня