Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сериал «Зулейха открывает глаза» стал доступен телезрителям Ближнего Востока и Северной Африки

21 мая
2021 год

Новости кино >>
21 мая 2021
Экранизацию романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд, Сергеем Маковецким, Романом Мадяновым и Евгением Морозовым с 21 мая покажут на государственном спутниковом телеканале ОАЭ Sharjah TV, вещающем на территории 24 стран Ближнего Востока и Северной Африки. Договор о передаче эфирных прав подписал официальный дистрибьютор контента ВГТРК «Совтелеэкспорт», уточняет пресс-служба телеканала телеканала «Россия».

Сериал «Зулейха открывает глаза» стал доступен телезрителям Ближнего Востока и Северной Африки
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Сериал Егора Анашкина рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Зимой 1930-го года женщину, которая во время раскулачивания теряет мужа-кормильца, вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных брошены в глухой тайге без пищи, крова и тёплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши… Все они отстаивают у тайги и безжалостного государства своё право на жизнь и счастье.

Драма «Зулейха открывает глаза» доступна на платформе «Смотрим».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериалы «Гоголь», «Зулейха открывает глаза» и «Шерлок в России» представят в Латинской Америке
Премьера «Зулейхи» с Чулпан Хаматовой состоится 13 апреля
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Егор АнашкинРоман МадяновСергей МаковецкийЕвгений МорозовЮлия ПересильдЧулпан Хаматова
фильмы
Зулейха открывает глаза

фотографии >>
Сериал «Зулейха открывает глаза» стал доступен телезрителям Ближнего Востока и Северной Африки фотографии
Сериал «Зулейха открывает глаза» стал доступен телезрителям Ближнего Востока и Северной Африки фотографии
Сериал «Зулейха открывает глаза» стал доступен телезрителям Ближнего Востока и Северной Африки фотографии
Сериал «Зулейха открывает глаза» стал доступен телезрителям Ближнего Востока и Северной Африки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Фархат Абдраимов
21 мая ушёл из жизни актёр Фархат Абдраимов.
Кирилл Мошкович
19 марта ушёл из жизни кинооператор Кирилл Мошкович.
Татьяна Проценко
19 мая ушла из жизни Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины.
Людмила Вершинина
19 мая ушла из жизни актриса Людмила Вершинина.
Галина Новожилова
19 мая ушла из жизни актриса Галина Новожилова.
Владимир Фёдоров
18 мая ушёл из жизни актёр Владимир Фёдоров.
Александр Губарев
18 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Александр Губарев.
Людмила Платонова
16 мая ушла из жизни актриса Людмила Платонова.

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Далюс Мертинас
Любовь Полищук
Никита Пресняков
Дмитрий Пчела
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Рэймонд Берр
Роберт Монтгомери
Анна Прус
Джадж Рейнхолд
Лешек Телешиньский
Мерта Торен
Лиза Эделстайн
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Линдеман: Live in Moscow
фильм-концерт, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пространство Лобачевского
Германия, Россия, 2019
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен