Сериал «Зулейха открывает глаза» стал доступен телезрителям Ближнего Востока и Северной Африки

Сериал Егора Анашкина рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Зимой 1930-го года женщину, которая во время раскулачивания теряет мужа-кормильца, вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных брошены в глухой тайге без пищи, крова и тёплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши… Все они отстаивают у тайги и безжалостного государства своё право на жизнь и счастье.
Драма «Зулейха открывает глаза» доступна на платформе «Смотрим».
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