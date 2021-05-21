Леонид Кулагин и Алёна Спивак снимаются в детективе «Кулагины»

В Москве проходят съёмки многосерийного детектива «Кулагины» для «России». Согласно пресс-службе телеканала, сериал расскажет о непростых отношениях отца и дочери, которые не только работают вместе над расследованием преступлений, но и пытаются распутать клубок взаимных обид.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
В эпицентре событий сериала окажется Алиса Кулагина (Алёна Спивак) – начальник экспертной группы отдела по работе с нераскрытыми преступлениями. Новенькие майорские погоны на плечах, благодарность министра и уважение коллег – это на службе, а за пределами конторы – не сложившаяся женская судьба. Единственный родной человек Алисы – отец Леонид Кулагин (Леонид Кулагин), знаменитый в прошлом адвокат. Но с ним трудно найти общий язык: Алиса не может простить отцу, что между работой и семьёй он всегда выбирал работу. Сейчас Кулагин назначен куратором отдела Алисы, так что поводов для конфликтов только прибавилось.
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