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Леонид Кулагин и Алёна Спивак снимаются в детективе «Кулагины»

21 мая
2021 год

Новости кино >>
21 мая 2021
В Москве проходят съёмки многосерийного детектива «Кулагины» для «России». Согласно пресс-службе телеканала, сериал расскажет о непростых отношениях отца и дочери, которые не только работают вместе над расследованием преступлений, но и пытаются распутать клубок взаимных обид.

Леонид Кулагин и Алёна Спивак снимаются в детективе «Кулагины»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В эпицентре событий сериала окажется Алиса Кулагина (Алёна Спивак) – начальник экспертной группы отдела по работе с нераскрытыми преступлениями. Новенькие майорские погоны на плечах, благодарность министра и уважение коллег – это на службе, а за пределами конторы – не сложившаяся женская судьба. Единственный родной человек Алисы – отец Леонид Кулагин (Леонид Кулагин), знаменитый в прошлом адвокат. Но с ним трудно найти общий язык: Алиса не может простить отцу, что между работой и семьёй он всегда выбирал работу. Сейчас Кулагин назначен куратором отдела Алисы, так что поводов для конфликтов только прибавилось.

Режиссёрами «Кулагиных» выступают Юрий Попович и Роман Жигалов. Компанию исполнителям главных ролей составят Дмитрий Блохин, Дмитрий Бедерин, Татьяна Лянник, Виктория Фишер, Валерий Сторожик, Филипп Бажин и Алексей Вакулов. Детектив является продолжением известного сериала «Кулагин и партнёры», выходившего с 2004-го по 2013-й.
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Леонид Кулагин и Алёна Спивак снимаются в детективе «Кулагины» фотографии
Леонид Кулагин и Алёна Спивак снимаются в детективе «Кулагины» фотографии
Леонид Кулагин и Алёна Спивак снимаются в детективе «Кулагины» фотографии
Леонид Кулагин и Алёна Спивак снимаются в детективе «Кулагины» фотографии
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