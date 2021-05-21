«Женская версия» и «Адвокат Ардашевъ» завершат сезон ТВЦ

26 мая будут показаны два фильма «Женской версии» — «Чистильщик» и «Знак совы», а 27 мая – финальная «Мышеловка». Героиню Софьи Ардовой зовут Татьяна, она внучка известного следователя Васильева и сама решила пойти по его стопам. Благодаря дедушкиным генам и своей блестящей смекалке Таня без конца преподносит самые неожиданные идеи по поводу расследований. Впереди её ждут ещё три интересных и загадочных дела. И, чтобы их распутать, ей снова придётся углубиться в дела, которые расследовал её дед.
«Я люблю Таню. Она прекрасная, честная, прямолинейная, не умеет врать. В то же время строгая, настоящий профессионал, трудоголик, любит свою работу. Мне очень жаль расставаться с ней и с командой. Я уже скучаю по этому проекту», — рассказала актриса.
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ
3 июня пройдут четыре заключительные серии исторического детектива «Адвокат Адашевъ», снятого по мотивам книг Ивана Любенко «Клим Ардашев». Завершающий сезон называется «Кровь на палубе». Накануне, начиная с 31 мая, будут показаны три предыдущих сезона — «Маскарадъ со смертью», «Убийство на водахъ» и «Тайна персидского обоза». В четвёртом фильме «Кровь на палубе» Ардашев отправится в круиз по Средиземноморью. Вместе с ним едет его горничная: не в силах расстаться с хозяином, она берёт расчёт и тратит все сбережения на билет. Ардашев в панике: ещё не хватало погубить репутацию молодой девицы. А вскоре его ждёт новый сюрприз: среди его попутчиков – дама, с которой у него когда-то был роман. Однако дела сердечные отходят на второй план, когда на корабле происходит убийство. Вокруг – открытое море, убийце никуда не деться, но и другим пассажирам от него не спастись. Остаётся надеяться, что Ардашеву удастся вычислить злодея до того, как он нанесёт новый удар.
Антон Хабаров признался, что на съёмках ему очень пригодились знания об этикете той эпохи. Он изучал манеры 19 века ещё во время учёбы в театральном училище. Позже много касался этой темы в театре. Помог в работе с персонажем и автор Иван Любенко. «Я с ним созванивался до начала съёмок, узнавал, как создавался персонаж, с кого он его писал, от чего отталкивался. Потом Иван приезжал на съёмки первого фильма "Маскарад со смертью". Волновался, конечно. Всё-таки кино и сценарий – разные вещи», — вспоминает актёр.
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ
Саму роль Хабаров не считает сложной. Сложности вызывал лишь один момент – на Ардашеве большая текстовая нагрузка. «14-15 листов одной мысли героя в одном тексте – это непросто», — признаётся Антон. Что же касается самой эпохи 19 века – Хабаров отвечает на этот вопрос лаконично: «Люди не меняются никогда, меняются только костюмы… Иначе бы вся та литература, которая писалась, была бы уже всеми забыта. На то она и классика. Жадность, коррупция, любовь, ненависть и другие человеческие чувства и пороки остаются такими же во все времена».
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