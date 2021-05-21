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Ребекка Фергюсон поселится в многоэтажном бункере

21 мая
2021 год

Новости кино >>
21 мая 2021
Ребекка Фергюсон получила главную роль в драматическом сериале «Шерсть» (Wool), основанного на трилогии Хью Хауи «Бункер». Согласно пресс-службе сервиса Apple TV+, запустившего экранизацию в производство, создателями шоу выступят Мортен Тильдум и Грэм Йост, работавший над «Скоростью» в качестве сценариста.

Ребекка Фергюсон поселится в многоэтажном бункере
фото: joblo.com

Действие антиутопии развернётся в разрушенном и токсичном будущем, где люди существуют в гигантском подземном хранилище глубиной в сотни этажей. Новое общество подчиняется строгим правилам существования, которые, как всем кажется, должны защищать людей.

Фергюсон воплотит на экране независимого инженера Джульетту, чьи взгляды на новую жизнь отличаются от общепринятых. Как уточняет Deadline, актриса вместе с писателем числятся исполнительными продюсерами сериала.
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