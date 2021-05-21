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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным

21 мая
2021 год

Новости кино >>
21 мая 2021
В Тверской области начались съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным в главной роли, сообщает пресс-служба видеосервиса Start.

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Для меня быть новеньким — это некая обыденность, я постоянно менял школы и круг общения, — делится исполнитель роли Макса Глеб Калюжный. — История буллинга уже была прожитым опытом к моменту съёмок первого сезона, но я могу понять Макса, его характер отчасти пересекается с моим. Но есть проблемы, которые можно и нужно решать по-другому — через живое общение. Чтобы противостоять буллингу, нужно в первую очередь не бояться. Не бояться быть непонятым и не так воспринятым, говорить с людьми, будь то буллер или кто угодно — друг, родитель. Каждый день быть сильнее себя самого. Думаю, во втором сезоне мы все увидим Макса с другой стороны».

Продолжение получило слоган «Почему девочки убивают?». По сюжету московский школьник Максим Плетнёв (Калюжный), переехав из столицы в провинциальный Юровск, становится жертвой буллинга со стороны одноклассников. После дня рождения одноклассницы Сони Рябовой (Анна Демидова), зачинщицы травли, Макс бесследно пропадает. Его исчезновение переворачивает жизнь городка с ног на голову, попутно вскрывая ложь подростков и неприятные тайны взрослых.

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«За неделю, пока Макса не было, все изменились очень сильно. Эта трансформация будет очевидна во втором сезоне. Помимо буллинга, в сериале будет прослеживаться тема эмоционального и физического абьюза, посттравматического синдрома. Из-за отсутствия Макса изменения произошли у всех персонажей, многие сделали свои выводы и поняли, как неправильно или правильно они жили до сих пор», — рассказала режиссёр и автор сценария Оксана Барковская.

Неожиданная эсэмэска, которую получают герои в конце первого сезона, доказывает, что Макс всё-таки жив. Однако его возвращение становится поводом для расследования другой, ещё более страшной тайны. События, случившиеся в Юровске в 1980-х, раскроют секреты взрослых, которые замалчивались более 30 лет. Возможно, не все взрослые здесь те, за кого себя выдают.

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Премьера первого сезона «Новенького», в основу которого легли реальные истории школьной травли, вызвала большой резонанс. По словам Оксаны Барковской, «обратная связь идёт по сей день, причём её получаю не только я, но и вся съёмочная группа: из титров зрители брали имена и находили людей в соцсетях, писали им, рассказывая, что у них происходило в жизни. И самое интересное, что пишут люди разного возраста: дети, подростки, взрослые. Взрослые часто пишут: в школе были события, которые не давали мне покоя, сериал их раскрывает, спасибо, что поднимаете эти проблемы. Буллинг и абьюз возможны в любом возрасте, они никогда не заканчиваются, поэтому "Новенький" всегда будет актуален».

Зачинщица травли Макса Соня Рябова давно стала негласным лидером класса. Из-за неё однажды чуть не покончила с собой другая новенькая. Беспринципная и жестокая, благодаря отцу, полковнику МВД, она чувствует себя безнаказанной. Во втором сезоне, как отмечают авторы, трансформация Сони — один из самых важных моментов сериала.

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Тема буллинга сейчас, к сожалению, очень актуальна. Даже если буллили не тебя, то ты видел, как буллят кого-то: твоего одноклассника, родных, близких. В моём классе были жёсткие отношения: несколько месяцев могли сначала гнобить одного человека, потом переключались на другого. Роль Сони изменила моё представление о людях, которые гнобят кого-то. Раньше я думала, что это очень плохие люди, и не понимала, почему они это делают. Сейчас понимаю, что они несчастны: у них есть болевая зона, болевая точка, из-за которой они чувствуют себя неполноценными и отыгрываются на других, — рассказывает Анна Демидова. — В прошлом сезоне Соня была зачинщицей травли, в этом сезоне её ожидает трансформация. Она сильно испугалась после пропажи Макса и, надеюсь, сделает выводы. Поймёт, что отсутствие новенького в том числе её вина».

Компанию Калюжному и Демидовой составят Виталий Щербина, Елизавета Запорожец, Иван Рысин, Иван Непомнящий, Анка Бессонова, Иван Лаврухин, Анастасия Могучева, Елизавета Говорова, Артём Давыдов, Василий Симонов, Дарья Щербакова и другие актёры. Съёмки второго сезона будут проходить в Тверской области и Москве. Эксклюзивная премьера новых серий состоится летом на Start.
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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным фотографии
Стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным фотографии
Стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным фотографии
Стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным фотографии
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