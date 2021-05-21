Стартовали съёмки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным

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Актриса получила главную роль в экранизации трилогии Хью Хауи

Ребекка Фергюсон поселится в многоэтажном бункере

Показы финальных серий детективов состоятся 26, 27 мая и 3 июня

«Женская версия» и «Адвокат Ардашевъ» завершат сезон ТВЦ

Леонид Кулагин и Алёна Спивак снимаются в детективе «Кулагины»

21 мая

Сериал «Зулейха открывает глаза» стал доступен телезрителям Ближнего Востока и Северной Африки

Экранизацию романа Гузель Яхиной с 21 мая покажут на государственном спутниковом телеканале ОАЭ Sharjah TV, вещающем на территории 24 стран